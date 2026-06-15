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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में धूल भरी आंधी, 92 Kmph की रफ्तार से चली हवा, रेड अलर्ट जारी

दिल्ली में धूल भरी आंधी, 92 Kmph की रफ्तार से चली हवा, रेड अलर्ट जारी

Delhi Weather: दिल्ली के कई इलाकों में बारिश भी हुई. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर झमाझम बारिश हुई. गरज और बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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दिल्ली में सोमवार (15 जून) की दोपहर में अचनाक मौसम बदल गया. धूल भरी आंधी चली. मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में 92 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली. मौसम विभाग ने गरज और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया.

IMD के मुताबिक पूरी राष्ट्रीय राजधानी में धूल भरी आंधी के बाद हल्की से मध्यम बारिश, बिजली कड़कने और 70-90 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. पालम में दोपहर 2.30 बजे हवा की रफ़्तार 92 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई.

'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' की वजह से मौसम में बदलाव!

मौसम विशेषज्ञों ने इस अचानक बदलाव की वजह हिमालयी क्षेत्र में अभी चल रहे 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) को बताया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार (16 जून) से इसका असर कम होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान फिर से बढ़ने की उम्मीद है. सुबह के समय भी शहर में हल्की बारिश हुई. IMD के अनुसार, दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था.

(खबर अपडेट होगी...)

Published at : 15 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam WEATHER Monsoon 2026
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