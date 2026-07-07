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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बड़े हमले की साजिश नाकाम, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में बड़े हमले की साजिश नाकाम, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: गिरफ्तार आरोपी यूपी के खतौली के रहने वाले हैं. सामने आया है कि दोनों दिल्ली में किसी पुलिस प्रतिष्ठान या दूसरे महत्वपूर्ण सरकारी ठिकाने को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 07 Jul 2026 12:02 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर करारा वार किया है. पुलिस ने एक साथ दो अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो आरोपी दिल्ली में पेट्रोल बम से बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे, जबकि चार आरोपी पंजाब से अवैध हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर और दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा थे.

गिरफ्तार दानिश और सलमान उत्तर प्रदेश के खतौली के रहने वाले हैं.जांच में सामने आया है कि दोनों दिल्ली में किसी पुलिस प्रतिष्ठान या दूसरे महत्वपूर्ण सरकारी ठिकाने को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे.स्पेशल सेल ने समय रहते दोनों को दबोच लिया, जिससे एक बड़ी आतंकी जैसी वारदात टल गई.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

पेट्रोल बम, रेकी के वीडियो और आपत्तिजनक चैट बरामद

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से तीन पेट्रोल बम, संभावित टारगेट की रेकी के वीडियो, आपत्तिजनक चैट, एक सोलर मॉडिफाइड बाइक और अन्य सामान बरामद किया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों शहजाद भट्टी के करीबी सहयोगी हुनर राणा के सीधे संपर्क में थे और उसके इशारों पर काम कर रहे थे.

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हथियारों की सप्लाई करने वाला दूसरा नेटवर्क भी बेनकाब

स्पेशल सेल ने दूसरे मॉड्यूल में तैयब, फजल अली, जुबैर और मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया है. जांच के मुताबिक ये सभी शहजाद भट्टी के दूसरे सहयोगी हसन गुर्जर उर्फ आजाद पंछी के लिए काम कर रहे थे. हसन गुर्जर का नाम पहले भी फर्जी सिम कार्ड और सीसीटीवी नेटवर्क से जुड़े मामलों में सामने आ चुका है.

पंजाब से आते थे हथियार, दिल्ली-एनसीआर में होती थी सप्लाई

पुलिस के अनुसार यह गिरोह पंजाब से अत्याधुनिक हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था.मलकीत सिंह अमृतसर से हथियार लेकर आता था, जबकि बाकी आरोपी उन्हें अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे.इस नेटवर्क के जरिए अपराधियों तक लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे थे.

चाइनीज पिस्टल, कारतूस और गाड़ियां जब्त

दूसरे मॉड्यूल से स्पेशल सेल ने तीन अत्याधुनिक पिस्टल, जिनमें दो चाइनीज स्टार पिस्टल हैं,बड़ी संख्या में कारतूस, आपत्तिजनक चैट, एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार और एक अन्य वाहन बरामद किया है.पुलिस इन हथियारों के स्रोत और इनके खरीदारों की भी जांच कर रही है.

पाकिस्तान बैठे शहजाद भट्टी से जुड़े तार

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में दोनों मॉड्यूल का सीधा संबंध पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से सामने आया है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के तार और किन लोगों या संगठनों से जुड़े हैं और इनके जरिए देश में कौन-कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी.

समय रहते कार्रवाई, टली बड़ी साजिश

स्पेशल सेल का कहना है कि अगर आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार नहीं किया जाता तो दिल्ली में किसी बड़े हमले या गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा सकता था. फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

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Published at : 07 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Petrol Bomb DELHI NEWS Shehzad Bhatti
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