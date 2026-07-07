दिल्ली के कई इलाकों में आज भी बरसेंगे बादल, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत; IMD का बड़ा अपडेट

दिल्ली में आज भी मौसम मेहरबान रहने वाला है. मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी और बिजली कड़कने की घटनाएं देखने को मिलीं. इससे लोगों को कुछ समय के लिए उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार (7 जुलाई) को भी राजधानी में बादल छाये रहने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है.

IMD के अनुसार, सोमवार (6 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक था. इस दौरान शहर में पूर्वी हवाएं चलीं.

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पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं

पिछले 24 घंटों के में दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 92 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 53 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिससे लोगों को उमस ने थोड़ा परेशान किया.

IMD के अनुसार, आज मंगलवार (7 जुलाई) को शहर का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज आसमान में बादल छाये रहेंगे और दिनभर दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है. आज सुबह या दोपहर के समय शहर के कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद शाम या रात के समय बारिश का एक और दौर आने संभावना है. इस दौरान गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चल सकती हैं.

अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव

विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों तक कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. इसके बाद अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और फिर तापमान बढ़ने की संभावना है.

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