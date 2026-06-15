दिल्ली में नाबालिगों के अपराध अब केवल जेबकतरी, चोरी या शरारत तक सीमित नहीं रह गए हैं. हत्या, फायरिंग, चाकूबाजी और गैंग संस्कृति जैसी गंभीर वारदातों में किशोरों की बढ़ती संलिप्तता राजधानी की कानून-व्यवस्था के लिए नई चुनौती बनकर उभरी है. बीते कुछ सप्ताहों में सामने आई घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कम उम्र के युवाओं में हिंसा की प्रवृत्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है.

मामूली टक्कर पर हत्या, तीन नाबालिग गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 में जून 2026 में हुई एक घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया. एक मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि तीन किशोरों ने 18 वर्षीय युवक पर चाकुओं से हमला कर उसकी जान ले ली. पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी-छोटी बातों पर जानलेवा हिंसा का बढ़ना युवाओं में बढ़ती आक्रामकता का संकेत है.

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16 वर्षीय किशोर ने छात्र को मारी गोली

मई 2026 में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक 16 वर्षीय किशोर को कक्षा 12 के छात्र के सिर में गोली मारने के आरोप में पकड़ा गया. इस घटना ने न केवल हथियारों तक किशोरों की पहुंच पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी दिखाया कि आपसी विवाद किस तरह गंभीर अपराध का रूप ले रहे हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग था, लेकिन वारदात बेहद गंभीर श्रेणी की थी.

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, फिर आगजनी

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर में पुलिस ने एक नाबालिग को मोटरसाइकिल में आग लगाने के आरोप में पकड़ा. आरोप है कि बाइक मालिक द्वारा वाहन देने से इनकार किए जाने पर उसने बदला लेने के लिए यह कदम उठाया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें और वीडियो साझा कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करता था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध को "स्टेटस सिंबल" की तरह पेश करने की यह प्रवृत्ति चिंताजनक है.

NCRB के आंकड़े भी दे रहे खतरे का संकेत

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वर्ष 2024 के दौरान 2,300 से अधिक किशोर अपराध के मामले दर्ज किए गए. राजधानी में किशोर अपराध की दर करीब 42 मामले प्रति एक लाख नाबालिग आबादी रही, जो देश के बड़े महानगरों में सबसे अधिक मानी जा रही है. चोरी, स्नैचिंग, हत्या के प्रयास और हिंसक झगड़े ऐसे अपराध हैं जिनमें नाबालिगों की संलिप्तता सबसे ज्यादा दर्ज की गई है.

दिल्ली में किशोर अपराध की तस्वीर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में राजधानी में नाबालिगों से जुड़े कुल 2,306 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 2,278 और 2022 में 2,336 थी. 19 महानगरों में दर्ज कुल 5,050 किशोर अपराध मामलों में लगभग 46 प्रतिशत मामले अकेले दिल्ली से थे.

प्रति लाख आबादी पर सबसे ज्यादा अपराध दर

NCRB के अनुसार दिल्ली में किशोर अपराध की दर लगभग 42 मामले प्रति एक लाख नाबालिग आबादी रही, जो देश के सभी प्रमुख महानगरों में सबसे अधिक है. इसके बाद चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों का स्थान रहा.

हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों में सबसे चिंताजनक आंकड़े मानव शरीर के खिलाफ अपराधों के हैं. NCRB के मुताबिक 2024 में ऐसे 569 मामले दर्ज किए गए. इनमें:

144 हत्या के मामले

210 हत्या के प्रयास

41 गैर-इरादतन हत्या के प्रयास

147 गंभीर चोट (ग्रिवियस हर्ट) के मामले

19 अपहरण या किडनैपिंग के मामले

शामिल रहे. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किशोर अब केवल छोटे-मोटे अपराधों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंभीर हिंसक अपराधों में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है.

लूट, स्नैचिंग और चोरी में भी बड़ी हिस्सेदारी

NCRB रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति से जुड़े अपराधों में नाबालिगों की भूमिका सबसे अधिक दिखाई दी. वर्ष 2024 में:

217 स्नैचिंग

195 लूट (Robbery)

69 सेंधमारी (Burglary)

10 डकैती

10 उगाही (Extortion)

के मामले दर्ज किए गए. कुल मिलाकर संपत्ति से जुड़े अपराधों की संख्या 1,027 रही.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी अपराध

रिपोर्ट के अनुसार नाबालिगों द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 134 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा POCSO Act के तहत 132 मामले दर्ज हुए, जो बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा किशोर अपराध

वहीं, पूरे देश में 2024 के दौरान किशोरों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 34,878 हो गई, जो 2023 के 31,365 मामलों की तुलना में 11.2 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 2024 में कुल 42,633 नाबालिगों को विभिन्न अपराधों में पकड़ा गया, जिनमें से लगभग 77.7 प्रतिशत की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी.

रिपोर्ट क्या संकेत देती है?

आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में किशोर अपराध केवल संख्या के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अपराध की गंभीरता के लिहाज से भी चिंता का विषय बन चुका है. हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और POCSO जैसे मामलों में बढ़ती भागीदारी यह संकेत देती है कि अपराध का स्वरूप अधिक हिंसक और संगठित होता जा रहा है.

हाल के महीनों में सामने आई घटनाएं यह संकेत देती हैं कि नाबालिगों के बीच हिंसा अब अपवाद नहीं रह गई है. मामूली विवादों का हत्या और फायरिंग जैसी वारदातों में बदल जाना समाज के लिए गंभीर चेतावनी है.

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