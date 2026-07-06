हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: एक टैटू से खुला ब्लांइड मर्डर का राज, पुरानी रजिंश में चलते ऑटो में की गई थी हत्या

दिल्ली: एक टैटू से खुला ब्लांइड मर्डर का राज, पुरानी रजिंश में चलते ऑटो में की गई थी हत्या

Delhi News In Hindi: पुलिस जांच के मुताबिक तीनों आरोपी चंदन को बहाने से एक ऑटो में बैठाकर ले गए. रास्ते में उसकी हत्या कर दी और पहचान छिपाने के इरादे से शव को यमुना खादर के पास फेंक दिया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 06 Jul 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में यमुना खादर के पास मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी आखिरकार डेढ़ महीने बाद सुलझ गई. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने 34 वर्षीय चंदन सैनी की बेरहमी से हत्या की और पहचान मिटाने की नीयत से शव को यमुना खादर में फेंक दिया. मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और लगातार ठिकाने बदलने के कारण आरोपी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे.

टैटू बना पहचान की सबसे बड़ी कड़ी

नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बांठिया के मुताबिक कि वजीराबाद थाना क्षेत्र में यमुना खादर के पास एक व्यक्ति का शव मिला था. शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है. शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने शव पर बने टैटू और अन्य पहचान चिह्नों की तस्वीरें अलग अलग तरीको से जारी कीं. आखिरकार इन्हीं टैटू के जरिए शव की पहचान तिमारपुर निवासी 34 वर्षीय चंदन सैनी के रूप में हुई.

ये भी पढ़ें: OBC आरक्षण नियमों में सरकार के काम से हाईकोर्ट नाराज, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

आरोपियों ने पुरानी रंजिश के लिए ली जान

पहचान होने के बाद पुलिस ने चंदन के पिछले विवादों की पड़ताल शुरू की. जांच में सामने आया कि उसका तरुण नाम के युवक से काफी समय से विवाद चल रहा था. कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए तरुण ने अपने साथी सनी और मिराज के साथ मिलकर चंदन की हत्या की साजिश रची.

 

ऑटो में बैठाकर किया कत्ल, फिर शव फेंककर हुए फरार

पुलिस जांच के मुताबिक, तीनों आरोपी चंदन को बहाने से एक ऑटो में बैठाकर ले गए. रास्ते में उसकी हत्या कर दी और पहचान छिपाने के इरादे से शव को यमुना खादर के पास फेंक दिया. इसके बाद तीनों अलग-अलग जगहों पर छिपते रहे ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंच सके.

मोबाइल नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए बढ़ी पुलिस की मुश्किल

इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. ऐसे में तकनीकी सबूत बेहद कम मिले. इसके बावजूद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मुखबिर तंत्र और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर जांच जारी रखी. आरोपियों की तलाश में दिल्ली के अलावा मुंबई, अमृतसर, जम्मू, पंजाब और उत्तराखंड तक लगातार दबिश दी गई, लेकिन शुरुआत में सफलता नहीं मिली.

ऑटो चालकों के बीच फोटो बांटी, ऐसे हाथ लगे आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी सनी ऑटो चलाता है. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय ऑटो चालकों के बीच तीनों आरोपियों की तस्वीरें साझा कर सूचना देने की अपील की. इसी दौरान एक अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर सबसे पहले मिराज को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी तरुण और सनी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए. फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के इस मार्ग पर एक महीने तक रहेगा ट्रैफिक बंद, 24 घंटे लागू रहेगा डायवर्जन

Published at : 06 Jul 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: एक टैटू से खुला ब्लांइड मर्डर का राज, पुरानी रजिंश में चलते ऑटो में की गई थी हत्या
दिल्ली: एक टैटू से खुला ब्लांइड मर्डर का राज, पुरानी रजिंश में चलते ऑटो में की गई थी हत्या
दिल्ली NCR
दिल्ली के पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देख फेर लेंगे मुंह! लेकिन 5 साल में नियम तोड़ने वाले सिर्फ 224 लोगों पर एक्शन
दिल्ली के पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देख फेर लेंगे मुंह! लेकिन 5 साल में नियम तोड़ने वाले सिर्फ 224 लोगों पर एक्शन
दिल्ली NCR
OBC आरक्षण नियमों में सरकार के काम से हाईकोर्ट नाराज, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
OBC आरक्षण नियमों में सरकार के काम से हाईकोर्ट नाराज, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
दिल्ली NCR
दिल्ली: रणहौला में पत्नी पर शक के चलते पति ने की हत्या, फिर खुद भी खाया जहर, 2 साल की मासूम अनाथ
दिल्ली: रणहौला में पत्नी पर शक के चलते पति ने की हत्या, फिर खुद भी खाया जहर, 2 साल की मासूम अनाथ
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किश्तवाड़ में फटा बादल, मुंबई में हाई टाइड, आसमानी आफत से कहां मची तबाही और क्या है अलर्ट
किश्तवाड़ में फटा बादल, मुंबई में हाई टाइड, आसमानी आफत से कहां मची तबाही और क्या है अलर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र मौसम अपडेट, 7 July: मुंबई में उठीं 13 फीट ऊंची लहरें, फ्लाइट प्रभावित, कल कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
विश्व
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
मध्य प्रदेश
Explained: वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह... तो कहीं विरोध! इसके नतीजे अच्छे या बुरे?
वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य नियुक्त, कहीं वाह-वाह, कहीं विरोध! नतीजे अच्छे या बुरे?
इंडिया
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
चांदी चोरी से सोने के रामचरितमानस के गायब होने तक…, चंपत के इस्तीफे के बाद VHP ने बताई पूरी सच्चाई
इंडिया
मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद कई घायल; राज्यपाल ने जताया दुख
मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के दो जवान शहीद कई घायल; राज्यपाल ने जताया दुख
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget