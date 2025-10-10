UPPSC की परीक्षा देने वालों को मिली बड़ी राहत, एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में होगी आसानी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) प्रीलिम्स की परीक्षा 12 अक्टूबर रविवार को होने वाली है. इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. इसके लिए एनसीआरटीसी ने नमो भारत और डीएमआरसी में मेट्रो ट्रेन के समय मे बदलाव की घोषणा की है.

सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी नमो भारत ट्रेन की सेवाएं

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ( NCRTC) ने सिविल सर्विस परीक्षा के मेद्देनजर यह निर्णय लिया है, ताकि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम ( RRTS) कॉरिडोर के आस-पास स्थित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों को आवागमन में सहूलियत रहे. वर्तमान में आरआरटीएस कॉरिडोर पर न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेनें संचालित हैं. नमो भारत के संचालित खंड के आसपास बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां अक्सर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचते हैं.

बताते चलें कि, रविवार को सामान्यत: ट्रेन सेवाए सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक उपलब्ध रहती हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को नमो भारत ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होंगी जो रात के 10 बजे तक उपलब्ध होंगी. इसकी अग्रिम जानकारी NCRTC ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से साझा की है ताकि परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत हो सके.