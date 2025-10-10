दिल्ली में गरज और चमक के साथ हुई बारिश के बाद हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है और लोगों को सुबह-शाम सर्द हवा का एहसास होने लगा है. पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक, अभी सर्दी की असली दस्तक नहीं हुई है. फिलहाल यह हल्की ठंड उत्तरी जिलों में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जो कुछ दिनों में कम हो जाएगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा तापमान

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ो और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर महसूस होने लगा है. उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव साफ दिखने लगा है. अक्टूबर की शुरुआत में ही लोग गर्म कपड़े निकालने की सोचने लगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ठंड ने दस्तक दे दी है?

क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान?

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में 11 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा. जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा, तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और ठंड कम महसूस होगी. इसके बाद राजधानी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी लौट सकती है. यानी फिलहाल जो ठंड महसूस हो रही है, वह लंबे समय तक नहीं टिकेगी.

वायु गुणवत्ता में मामूली गिरावट

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गुरुवार को 100 के स्तर पर दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है. हालांकि, एक दिन पहले यह 81 था यानी 24 घंटे में 19 अंकों की वृद्धि हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में गिरावट और हवा की गति कम होने से आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़ सकता है. इसलिए सर्दी की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर नजर रखना जरूरी होगा.