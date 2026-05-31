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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में पानी संकट से निपटने की नई तैयारी, घरों तक पहुंचेगा दो अलग लाइनों से पानी

दिल्ली में पानी संकट से निपटने की नई तैयारी, घरों तक पहुंचेगा दो अलग लाइनों से पानी

Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राजधानी में प्रतिदिन करीब 1250 एमजीडी पानी की जरूरत है, जबकि उपलब्ध सप्लाई मांग से कम है. इसी को ध्यान में रखते हुए डबल पाइपलाइन सिस्टम की योजना तैयार की गई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 31 May 2026 08:53 PM (IST)
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दिल्ली में बढ़ती आबादी और पानी की लगातार बढ़ती मांग के बीच जल प्रबंधन को लेकर एक नई पहल पर काम शुरू हो गया है. राजधानी में घरेलू जल खपत को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड डबल पाइपलाइन सिस्टम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस मॉडल के तहत पीने और नहाने के लिए अलग पानी मिलेगा, जबकि कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और टॉयलेट उपयोग के लिए अलग लाइन से ट्रीटेड पानी की आपूर्ति की जाएगी.

रोजाना हजारों एमजीडी पानी की जरूरत, सप्लाई अब भी कम

जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन करीब 1250 एमजीडी पानी की जरूरत है, जबकि उपलब्ध सप्लाई मांग से लगभग 250 एमजीडी कम है. लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण आने वाले वर्षों में यह चुनौती और गंभीर हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए पानी के बेहतर उपयोग और संरक्षण के लिए डबल पाइपलाइन सिस्टम की योजना तैयार की गई है.

दिल्ली के घरों में बिछेंगी 2 अलग पाइपलाइन

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हर आवासीय परिसर में दो अलग-अलग पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे. पहली लाइन से पीने और स्नान के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा. दूसरी लाइन के जरिए ट्रीटेड वॉटर की सप्लाई होगी, जिसका उपयोग कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और शौचालयों में किया जा सकेगा. इससे पीने योग्य पानी की अनावश्यक खपत में बड़ी कमी आने की उम्मीद है.

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द्वारका और नरेला के नए फ्लैटों में शुरू हुई व्यवहार्यता जांच

जल बोर्ड फिलहाल द्वारका और नरेला क्षेत्र में विकसित नए डीडीए फ्लैटों में इस व्यवस्था की संभावनाओं का अध्ययन करा रहा है. इसके अलावा द्वारका की कुछ आवासीय सोसायटी में भी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है. जिन परिसरों में डबल पाइपलाइन की संरचना उपलब्ध होगी, वहां इसी मॉडल के तहत जल आपूर्ति शुरू करने की योजना बनाई जा रही है.

उच्च गुणवत्ता वाले ट्रीटेड पानी पर रहेगा पूरा फोकस

अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है. हालांकि घरेलू उपयोग के लिए और बेहतर गुणवत्ता का ट्रीटेड वॉटर उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. नए एसटीपी ऐसे मानकों पर विकसित किए जा रहे हैं, जहां पानी का शोधन स्तर और अधिक उन्नत होगा.

पीने योग्य नहीं, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए होगा सुरक्षित

विशेषज्ञों के अनुसार यह ट्रीटेड पानी सीधे पीने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन इसकी शुद्धता का स्तर इतना बेहतर होगा कि घरेलू कार्यों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा. जल बोर्ड का मानना है कि इस व्यवस्था से पेयजल की बचत होगी और भविष्य में राजधानी की जल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

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Published at : 31 May 2026 08:53 PM (IST)
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