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दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, अब सड़क पर ही UPI और कार्ड से तुरंत होगा भुगतान

Delhi News: दिल्ली में नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक अब सड़क पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे. इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी आधुनिक हैंडहेल्ड ई-चालान डिवाइस का इस्तमाल करेंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 31 May 2026 07:06 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी होने वाले चालान की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक डिजिटल और सुविधाजनक होने जा रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी ई-चालान व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करते हुए ऐसा सिस्टम लागू करना शुरू किया है, जिसके जरिए वाहन चालक मौके पर ही डिजिटल माध्यम से जुर्माना जमा कर सकेंगे. इस कदम का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सहज बनाना है.

मौके पर ही होगा डिजिटल भुगतान

नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक अब सड़क पर ही अपने चालान का भुगतान कर सकेंगे. इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी अत्याधुनिक हैंडहेल्ड ई-चालान डिवाइस का इस्तमाल करेंगे. इन मशीनों के जरिए UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न डिजिटल विकल्पों से भुगतान स्वीकार किया जाएगा. इतना ही नहीं, पुराने लंबित चालानों का भुगतान भी मौके पर ही किया जा सकेगा.

1500 नई मशीनों से बदलेगी व्यवस्था

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर नई ई-चालान मशीनों की तैनाती शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, शहर भर में लगभग 1,500 नई डिवाइस फील्ड में कार्यरत पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस अभियान की शुरुआत ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय, टोडापुर से की गई, जहां कई अधिकारियों और कर्मियों को नई मशीनें सौंपी गईं.

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सिर्फ चालान नहीं, कई स्मार्ट सुविधाएं भी

नई हैंडहेल्ड डिवाइस सिर्फ चालान काटने तक सीमित नहीं रहेंगी. इनके माध्यम से नियम उल्लंघन का रिकॉर्ड तुरंत तैयार किया जा सकेगा, वाहन और चालक की तस्वीरें कैप्चर की जा सकेंगी तथा भुगतान प्रक्रिया भी तत्काल पूरी होगी. अगर किसी गाड़ी को टो किया जाता है, तो उसकी सूचना वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे भेजी जाएगी. साथ ही डेटा संग्रहण और रिकॉर्ड प्रबंधन भी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित होगा.

BBPS से जुड़ने के बाद बढ़ी सुविधा

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-चालान प्रणाली को अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) से भी एकीकृत कर दिया गया है. इस बदलाव के बाद लोग किसी भी UPI समर्थित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने वर्तमान और पुराने दोनों तरह के चालानों का भुगतान सुरक्षित तरीके से कर सकेंगे. इससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल एवं भरोसेमंद बनने की उम्मीद है.

फील्ड स्टाफ को दी गई विशेष ट्रेनिंग

नई तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ट्रैफिक पुलिस के सभी फील्ड अधिकारियों और सर्किल ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है. ट्रेनिंग के दौरान ई-चालान प्रणाली के संचालन, डिजिटल भुगतान प्रक्रिया और शिकायत निवारण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी शेयर की गई. अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

पारदर्शिता और कैशलेस व्यवस्था पर जोर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि नई डिजिटल पहल से चालान भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होगी और लोगों को लंबी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी. साथ ही स्मार्ट तकनीक आधारित प्रवर्तन व्यवस्था यातायात प्रबंधन को और अधिक सक्षम बनाने में मदद करेगी.

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Published at : 31 May 2026 07:06 PM (IST)
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