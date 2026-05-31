दिल्ली: गोल्डन लाइन का 75 फीसदी काम पूरा, फिर भी डेडलाइन पर संकट, जानें वजह

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 की सबसे अहम परियोजनाओं में शामिल गोल्डन लाइन कॉरिडोर तय समयसीमा से पीछे चलता नजर आ रहा है. तुगलकाबाद से एरोसिटी के बीच बन रहे इस मेट्रो मार्ग का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ सका है, जिससे इस साल के भीतर इसके पूरा होने की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है. ऐसे में दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.

एक चौथाई से ज्यादा काम अब भी अधूरा

करीब 23.6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 15 नए मेट्रो स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. परियोजना का अधिकांश हिस्सा भूमिगत बनाया जा रहा है, जबकि महरौली-बदरपुर रोड पर खानपुर तिराहे से संगम विहार तक का हिस्सा डबल डेकर संरचना के रूप में तैयार किया जा रहा है.

निर्माण की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी, लेकिन कोविड और भूमि उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों ने इसकी गति को प्रभावित किया. वर्तमान स्थिति में परियोजना का लगभग 26 प्रतिशत कार्य शेष है, जिससे अगले छह महीनों में इसे पूरा करना कठिन माना जा रहा है.

सिविल कार्य में प्रगति, लेकिन लक्ष्य अब भी दूर

दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार अप्रैल तक कॉरिडोर का सिविल निर्माण कार्य 78.11 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. हालांकि समग्र परियोजना प्रगति 73.25 प्रतिशत दर्ज की गई है. यह अंतर दर्शाता है कि कई तकनीकी और सिस्टम आधारित कार्य अभी पूरे होने बाकी हैं. इसी कारण परिचालन शुरू होने की समयसीमा आगे खिसकने की आशंका बढ़ गई है.

चरणबद्ध तरीके से शुरू हो सकती है सेवाएं

डीएमआरसी अब इस कॉरिडोर को वर्ष 2026 के अंत तक अलग-अलग चरणों में यात्रियों के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहा है. यदि निर्माण और परीक्षण कार्य तय गति से आगे बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सों में पहले संचालन शुरू किया जा सकता है, जबकि पूरे कॉरिडोर के लिए यात्रियों को अतिरिक्त समय का इंतजार करना होगा.

फेज-5 में और बढ़ेगा गोल्डन लाइन का दायरा

गोल्डन लाइन को भविष्य में और विस्तारित करने की तैयारी भी की जा रही है. प्रस्तावित विस्तार के तहत एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक तथा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक मेट्रो नेटवर्क को आगे बढ़ाया जाएगा. यह विस्तार फेज-5ए परियोजना का हिस्सा होगा और इसे वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

वैश्विक हालात भी बन रहे चुनौती

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण कच्चे माल, मशीनरी और मानव संसाधनों की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. उन्होंने संकेत दिया कि यदि परिस्थितियां प्रतिकूल बनी रहती हैं तो परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों और समयसीमा की समीक्षा की जा सकती है.

गोल्डन लाइन को फेज-4 की सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं में गिना जा रहा है. इसके शुरू होने से दक्षिण दिल्ली, संगम विहार, खानपुर और एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आवागमन काफी आसान होने की उम्मीद है. हालांकि फिलहाल निर्माण की मौजूदा रफ्तार यह संकेत दे रही है कि यात्रियों को इस नई मेट्रो लाइन की सुविधा पाने के लिए अनुमान से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है.