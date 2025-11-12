हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेरर मॉड्यूल पर पूर्व IPS किरण बेदी का बड़ा बयान, 'ये देश से जाने वाले नहीं हैं क्योंकि...'

टेरर मॉड्यूल पर पूर्व IPS किरण बेदी का बड़ा बयान, 'ये देश से जाने वाले नहीं हैं क्योंकि...'

Delhi Blast: पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. इतना सारा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता. बहुत समझदारी से इस देश में पुलिसिंग करनी है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली धमाके और हाल में हुए टेरर मॉड्यूल के खुलासे पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि ये अभी हमारे देश से जाने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी और परेशान है, वो हार चुका है. तो वह दर्द सहने के लिए ऐसी गतिविधियां चलाता रहेगा. ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें पैसे का खेल है क्योंकि ये आतंकी गतिविधियां नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये चलता रहेगा. हमें अपने पड़ोसियों की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी कि वो क्या कर रहा है? इतना सारा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है. इन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा.

उन्होंने आगे कहा, ''हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और खुद को कट्टरपंथ से बचाना होगा. अपने फेथ को आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि अच्छे कर्मों के लिए लगाना होगा. जबतक ये समझ नहीं बढ़ेगी, ये टेरर अटैक होते रहेंगे. हमको बहुत समझदारी से इस देश में पुलिसिंग करनी है. मैं समझती हूं इंटेलिजेंस और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन में बहुत जबरदस्त रोल है. 

इतना सामान आसानी से इकट्ठा नहीं होता-किरण बेदी

किरण बेदी ने ये भी कहा, ''कम्युनिटी पुलिसिंग का इस वक्त सवाल है. हम अपने-अपने पड़ोसियों पर नजर रखें कि वो क्या कर रहा है? इतना सारा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है. गांव के प्रधान, RWA को वो सवाल पूछना पड़ेगा कि तुम रहने के लिए आए थे और गोदाम बना रहा है. इस गोदाम में क्या डाल रहा है? ये सवाल जबतक हम पूछेंगे नहीं और इसका जवाब अगर सही नहीं मिलता है तो वक्त पर पुलिस को सूचना दो. ये हमारे देश के लोगों का अब कर्तव्य है.'' 

गद्दारों को पहचानना पड़ेगा- किरण बेदी

उन्होंने आगे कहा, ''ये गद्दार हैं, इन्हें हमें पहचानना पड़ेगा. गद्दार कोई भी हो सकता है लेकिन अगर देश में गद्दारी करता है, देश में ही पढ़ता है, यही सारे फायदे लेता है और देश को ही मारता है तो इसका इलाज अलर्ट पड़ोसी है. कौन किसको किराए के लिए मकान दे रहा है, कौन किसको सामान रखने के लिए गोदाम दे रहा है. कौन पड़ोसी सामान इकट्ठा कर रहा है? ये खतरनाक है.''  

'गद्दारों को ढूंढना अब हमारा कर्तव्य'

पूर्व आईपीएस अधिकारी ये ये भी कहा, ''पुलिस और खुफिया एजेंसियां ​​अपना काम कर रही हैं और दिखता है कि कैसे जोश से कर रही है. दूसरी चीज है कि सारे राज्य मिलकर काम करें, जैसे- यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, राजस्थान पुलिस, सारे एरिया पुलिस इकट्ठे मिलकर काम करें. मैं समझती हूं एक तरफ पुलिस मिलकर काम करे दूसरी तरफ कम्युनिटी पुलिसिंग करे, अपनी-अपनी जिम्मेदारी ले और देशभक्ति का इम्तेहान पास करे. इन गद्दारों को ढूंढना अब हमारा कर्तव्य है. इनके ऊपर नजर रखना और पुलिस को सूचना देना, अब ये चुनौती है.''

बता दें दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास सोमवार (10 नवंबर) को कार में उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद था, जो इस धमाके में मारा गया है. 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार, स्टेट डेस्क
Published at : 12 Nov 2025 04:07 PM (IST)
Kiran Bedi Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
Embed widget