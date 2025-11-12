हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
दिल्ली ब्लास्ट केस: अब लाल रंग की फोर्ड कार की तलाश, राजधानी के सभी थानों में अलर्ट जारी

दिल्ली ब्लास्ट केस: अब लाल रंग की फोर्ड कार की तलाश, राजधानी के सभी थानों में अलर्ट जारी

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में पचा चला है कि संदिग्ध के साथ एक और लाल रंग की कार थी. इस कार को लेकर यूपी और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट किया गया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. पूरी दिल्ली में एक कार की तलाश में पुलिस जुटी है. ये संदिग्ध कार फोर्ड की Eco sports है. गाड़ी का रंग लाल है. दिल्ली पुलिस की 5 टीमें एक कार की तलाश में जुटी हुई है. जांच में सामने आया है कि संदिग्ध के साथ  i20 के अलावा एक और लाल रंग की कार थी. दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और बॉर्डर चेकिंग पर लाल रंग की कार की तलाश के लिए अलर्ट किया गया है. यूपी और हरियाणा पुलिस को भी लाल कार को लेकर अलर्ट भेजा गया है.

NIA के जिम्मे कार ब्लास्ट की जांच

बता दें कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो चुकी है. इस मामले की जांच एनआईए को पहले ही सौंपी जा चुकी है. एनआईए की टीम ब्लास्ट साइट की जांच कर रही है. जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है उसकी भी जांच की जा रही है.

एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर तैनाती

विस्फोट के बाद से ही दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है. दिल्ली में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. दिल्ली की सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर  अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं. 

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में आने-जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है. बाजारों, मेट्रो स्टेशन, रेलवे टर्मिनल और बस अड्डों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजरों से बच न पाए. 

बुधवार को लाजपतराय मार्केट बंद

जांच एजेंसियां ब्लास्ट वाली जगह के आसपास के इलाकों में बिखरे पार्टिकल्स जुटा रही हैं. हर छोटी से छोटी जानकारी जांच को आगे बढ़ाने और दोषियों तक पहुंचने में मदद कर सकती है. ऐहतियात के लिए बुधवार को लाजपतराय मार्केट बंद है. यह मार्केट विस्फोट वाले स्थान से कुछ ही कदमों की दूरी पर है. यहां के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को भी बाजार बंद रखने का निर्णय लिया. दरअसल, यह इलाका विस्फोट वाले स्थान के सबसे नजदीक है, इसलिए कई पार्टिकल्स यहां मौजूद दुकानों के ऊपर व आसपास गिरे हैं. पुलिस व जांच एजेंसियां इन्हें एकत्र कर रही हैं. 

वहीं, लालकिला का मेट्रो स्टेशन भी लोगों की आवाजाही के लिए बंद है. दरअसल ज्यादा लोगों की आवाजाही से यहां मौजूद सबूत नष्ट हो सकते हैं और मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम का काम प्रभावित हो सकता है. इसलिए लाल किले के सामने वाला मुख्य मार्ग फिलहाल बंद है. 

Published at : 12 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast DELHI NEWS Delhi Blast News Red Fort Blast
