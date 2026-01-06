'अगर नारे गलत हैं तो...', JNU में विवादित नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता कासिम इलियास

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेएनयू में विवादित नारेबाजी के बाद बवाल मचा हुआ है. वहीं अब इस पर उमर खालिद के पिता का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जांच करिए और अगर नारे गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

उमर खालिद के पिता ने कहा, "यह नारेबाजी जांच का विषय है, कई बार प्रोटेस्ट में कुछ लोग आ जाते हैं जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं और उनका मकसद होता है कि सही में विरोध करने वालों पर इसे लाद दिया जाए. जेएनयू में जो भी प्रोटेस्ट होता है वह संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत ही होता है उससे बाहर नहीं जाता."

'अभिव्यक्ति की आजादी खत्म'

उन्होंने कहा, "अब राजनीतिक पार्टियों को भी देखना होगा कि अगर वह कोई धरना या जुलूस निकालते हैं. वह भी इस फैसले के तहत गलत होगा. इस फैसले ने लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अभिव्यक्ति की आजादी इस फैसले से खत्म हो गई है."

'जांच की जाए'

कासिम इलियास ने कहा,"जेएनयू प्रशासन का एक्शन लेना यह साबित नहीं करता है कि जिन्होंने विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने ही नारे लगाए हैं. आप इसमें जांच करिए और अगर नारे गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसी कोई नारे नहीं लगने चाहिए जो संविधान के अधिकारों के अंदर नहीं आते."

उन्होंने बताया कि उमर खालिद ने दो बातें कही है, मुझे खुशी है की मेरे पांच साथियों को बेल मिल गई है, और अपने बारे में कहा है कि अब तो मेरी जिंदगी यही है और मुझे लंबे अरसे तक जेल में ही रहना होगा.