विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़, सेना की गौरवगाथा और किताबों के प्रति युवाओं का दिखा क्रेज
World Book Fair: दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला पाठकों से गुलजार रहा. ठंड में हजारों लोग किताबों की दुनिया में खो गए. प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर बच्चों की किताबों तक, हर वर्ग के लिए कुछ खास था.
भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में रविवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने साबित कर दिया कि किताबों का क्रेज आज भी कायम है. दिल्ली की हल्की ठंड और खिली धूप के बीच सुबह से शाम तक मेले में पाठकों की आवाजाही बनी रही और हर हॉल में रौनक दिखाई दी.
Published at : 12 Jan 2026 08:41 PM (IST)
