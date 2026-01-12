विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़, सेना की गौरवगाथा और किताबों के प्रति युवाओं का दिखा क्रेज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRविश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़, सेना की गौरवगाथा और किताबों के प्रति युवाओं का दिखा क्रेज

World Book Fair: दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला पाठकों से गुलजार रहा. ठंड में हजारों लोग किताबों की दुनिया में खो गए. प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर बच्चों की किताबों तक, हर वर्ग के लिए कुछ खास था.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 12 Jan 2026 09:06 PM (IST)
भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में रविवार को ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने साबित कर दिया कि किताबों का क्रेज आज भी कायम है. दिल्ली की हल्की ठंड और खिली धूप के बीच सुबह से शाम तक मेले में पाठकों की आवाजाही बनी रही और हर हॉल में रौनक दिखाई दी.

रविवार (11 जनवरी) को विश्व पुस्तक मेले में आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ नजर आई. परिवार, छात्र और युवा बड़ी संख्या में पहुंचे और स्टॉल्स पर जमकर किताबें खरीदीं. खास तौर पर नॉवेल और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकों वाले काउंटर दिनभर व्यस्त दिखे.
वहीं, मेले में बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए किड्स जोन ने माहौल को और जीवंत बना दिया. छोटे बच्चे किताबें पढ़ते नजर आए, वहीं सेल्फी पॉइंट्स पर फोटो खिंचवाने का उत्साह भी दिखा. किताबों के साथ यह अनुभव बच्चों के लिए यादगार बन गया.
Published at : 12 Jan 2026 08:41 PM (IST)
Embed widget