दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला: सेना का इतिहास और 35 देशों की भागीदारी, फ्री मिल रही एंट्री
World Book Fair 2026: दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है. इस बार 35 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, कतर गेस्ट ऑफ ऑनर है.
दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आज से नौ दिवसीय विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो गयी है. पुस्तक प्रेमियों के लिए इस साल का यह विश्व पुस्तक मेला कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. जहां एक तरफ पहली बार मेले में प्रवेश को पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की अभूतपूर्व भागीदारी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विश्व पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर औपचारिक रूप से मेले का शुभारंभ किया.
