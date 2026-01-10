दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला: सेना का इतिहास और 35 देशों की भागीदारी, फ्री मिल रही एंट्री

इस संस्करण की थीम भारतीय सेनाओं के 75 वर्ष के गौरवशाली इतिहास पर आधारित है. इसी थीम के अनुरूप प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की विविध श्रृंखला पेश कर रहा है. सैन्य इतिहास से लेकर राष्ट्र निर्माण की कहानियां पाठकों के लिए खास होंगी. जबकि थलसेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी पाठकों के लिए इस मेले को और भी खास बना देगी. आयोजकों के अनुसार, आयोजन के दौरान 50 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना है, जिससे मेला न केवल साहित्यिक बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मंच भी बनेगा.