दिल्ली में 14 दिसम्बर, 2025 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों तथा प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाये जा रहे एसआईआर अभियान की समीक्षा हेतु आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर पर सम्पन्न हुई.

बैठक में राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी सचिव एवं राजस्थान सहप्रभारी चिरंजी राव एवं पूनम पासवान, एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर सहित प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, अग्रिम संगठनों, विभागों व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुए.

रैली में राजस्थान की भागीदारी और एसआईआर अभियान की समीक्षा

बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने उपस्थित प्रदेश पदाधिकारियोंं, जिलाध्यक्षों एवं अग्रिम संगठनों, विभागों व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों को सम्बोधित करते हुये कहा कि 14 दिसम्बर को दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली में राजस्थान की सहभागिता सर्वाधिक होनी चाहिये, इसलिये प्रदेश से 50 हजार से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे.

इस हेतु सभी जिलाध्यक्ष एवं प्रभारी अपने-अपने जिलों में सक्रिय होकर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से सम्पर्क में जुट जायें और आने वाले तीन दिन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाकर तैयारियों में अधिकाधिक संख्या में जिले से भागीदारी सुनिश्चित करें.

डोटासरा ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देशभर में बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी की है, इसे आम जनता के सामने उजागर किया है. अब सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि किसी भी पात्र मतदाता का वोट एसआईआर अभियान में न कटे. बीजेपी राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं के वोट कम कर चुनाव में लाभ प्राप्त करना चाहती है. इसमें बीजेपी को सफल नहीं होने देंगे.

जिलाध्यक्षों और नेताओं को जिम्मेदारी निभाने का निर्देश

बैठक को राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने सम्बोधित करते हुये कहा कि सभी कांग्रेसजनों को अनुशासन के साथ कार्य करना होगा और जो दायित्व मिले उसे पूरी ईमानदारी से निभाना होगा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिलाध्यक्ष का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो जिलाध्यक्ष अपने जिले में कांग्रेस को मजबूत करने के लिये कार्य करेगा, उसकी तरक्की तय है.

एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में एसआईआर अभियान चल रहा है और राहुल गांधी ने देश के सामने बीजेपी द्वारा वोट चोरी की घटनाओं को उजागर किया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सभी जिलाध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों को दिल्ली में आयोजित रैली की तैयारियों में जुटना चाहिए और प्रदेश के मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा के लिये पूरी मेहनत करनी होगी. बैठक को एआईसीसी सचिव व राजस्थान सहप्रभारी चिरंजी राव, पूनम पासवान व एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर ने भी सम्बोधित किया.