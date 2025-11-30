IRS अधिकारी डॉ. कुंदन यादव को 'भारत गौरव सम्मान 2025' से नवाजा गया

हैदराबाद में आयोजित भारत गौरव सम्मान समारोह 2025 में काशी निवासी व मुंबई में कमिश्नर आईआरएस अधिकारी डॉ कुन्दन यादव को सम्मानित किया गया. इस समारोह में 32 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया.

डॉ कुन्दन यादव का जन्म वाराणसी में हुआ. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, बीएचयू व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एम.ए., एम.फिल. व पीएच.डी. की उपाधि के साथ फुलब्राइट स्कॉलर के तौर पर इलिनॉय विश्वविद्यालय, शिकागो में हिन्दी और भारतीय संस्कृति का अध्यापन किया.

वे भारतीय राजस्व सेवा में 2007 बैच के अधिकारी हैं. सम्प्रति वे वित्त मंत्रालय के कस्टम व अप्रत्यक्ष कर विभाग के अंतर्गत मुंबई में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं.

कस्टम कमिश्नर के तौर पर मुंबई में तस्करों के ख़िलाफ़ की गई कड़ी कार्यवाही तथा सख्त चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर स्वच्छ चुनाव करवाने में भूमिका के कारण भारत गौरव फ़ाउंडेशन ने उनका चयन किया.

दिनांक 28 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत गौरव सम्मान समारोह 2025 में 16 राज्यों से पहुंचे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे कुल 16 लोगों को भारत गौरव सम्मान प्रदान किया गया. कार्यक्रम का आयोजन भारत टास्क मीडिया ग्रुप के तत्वावधान में किया गया था. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और विशिष्ट अतिथि चिन्ना जीयर स्वामी मौजूद रहे.