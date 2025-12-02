जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी की कथित वीडियो चैट लीक होने के मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल अश्लील बातचीत वाले वीडियो के खिलाफ डिप्टी CM ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मामला इसलिए अहम हो गया है क्योंकि चौधरी का कहना है कि वीडियो पूरी तरह फर्जी है और उनकी छवि धूमिल करने के लिए फैलाया जा रहा है.

कथित तौर पर वीडियो में एक महिला के साथ फोन पर बातचीत को अश्लील बताया जा रहा है. सुरिंदर चौधरी ने कहा कि वीडियो मनगढ़ंत है और राजनीतिक व व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रचारित किया गया है. उन्होंने कोर्ट से वीडियो हटाने और इसे फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया कंपनियों को जानकारी साझा करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल की अदालत ने गूगल और मेटा को निर्देश दिया कि वे उन फेसबुक पेजों और यूट्यूब चैनलों का पूरा विवरण डिप्टी CM की लीगल टीम को उपलब्ध कराएं जो यह वीडियो प्रसारित कर रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्तियों को इस केस में पक्षकार बनाया जाए, ताकि उन पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जा सके.

अगली सुनवाई 13 जनवरी, कोर्ट ने पेन ड्राइव में मांगी वीडियो

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान डिप्टी CM को निर्देश दिया कि वे अगली तारीख से पहले वीडियो को पेन ड्राइव में जमा करें, ताकि अदालत यह निर्धारित कर सके कि वीडियो वास्तव में आपत्तिजनक है या नहीं. इस पूरी घटना ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब सबकी नजर 13 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई है.

गौरतलब है कि सुरिंदर कुमार चौधरी ने 2024 विधानसभा चुनाव में नौशेरा सीट जीती थी और 16 अक्टूबर 2024 को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.