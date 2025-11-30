जम्मू- कश्मीर में बर्फीली ठंड का कहर, -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान

कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को अगले एक हफ्ते तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा, मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक मौसम के सूखा (Dry) और मेघ रहित (Cloudless) रहने का अनुमान लगाया है. बादल न होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जो पहले ही ज्यादातर इलाकों में माइनस 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, 5 दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहेगा और भारी बारिश या बर्फबारी की कोई बड़ी संभावना नहीं है. 3 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह सूखा बना रहेगा.

हल्की राहत की उम्मीद

4 दिसंबर तक ठंड और सूखा मौसम बना रहेगा. इसके बाद, 4 और 5 दिसंबर को मौसम में बदलाव हो सकता है, खासकर 4 दिसंबर की शाम से ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है. कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है.

तापमान में सुधार

MeT ने बताया कि 4 दिसंबर के बाद रात के न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है. इस पूरे अवधि में मौसम में किसी बड़ी गड़बड़ी या अस्थिरता की आशंका नहीं है और घाटी तथा जम्मू इलाके के ज्यादातर हिस्सों में हालात स्थिर बने रहेंगे.

6 दिसंबर के बाद का अनुमान

6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मौसम हल्के से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहने वाला रहेगा. 11 और 12 दिसंबर को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.

कोहरे का अलर्ट

कश्मीर डिवीज़न में कई जगहों पर और जम्मू डिवीज़न में कुछ हिस्सों में, विशेषकर रात और सुबह के समय, हल्का से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे खराब विज़िबिलिटी (दृश्यता) वाले इलाकों में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.