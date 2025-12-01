दिल्ली में महिला की मौत से सनसनी, पति ही निकला पत्नी का कातिल, चौंका देगी मर्डर की कहानी

दिल्ली के मौजपुर में रविवार (30 नवंबर) की देर रात सामने आए एक संदिग्ध मौत के मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी. अपनी ही दुकान के अंदर एक महिला मृत अवस्था मे पड़ी मिली. घटना की सुचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 36 साल की महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस रहस्यमयी मौत की जांच में जुटी पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर इस रहस्य को सुलझा दिया. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में महिला की हत्या करने की बात स्वीकार की.

दुकान के अंदर मिली बेहोश महिला

उत्तर पूर्व जिला पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार (30 नवंबर) की रात करीब 2 बजकर 6 मिनट पर पुलिस को सूचना मिली कि मौजपुर स्थित एक बुटीक में एक महिला अचेत अवस्था मे पड़ी हुई है. जब जाफराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दुकान का शटर आधा बंद था और अंदर महिला घायल अवस्था में मिली. उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

फॉरेंसिक टीम ने जांच कर जुटाए सबूत

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने दुकान में मौजूद भौतिक सबूतों की बारीकी से जांच की और कई अहम सामग्री को कब्जे में लिया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया जिससे मौत के सटीक कारणों का पता चल सके.

जांच की अगुवाई कर रहे एसएचओ जफराबाद सुरेंद्र कुमार और उनकी टीम ने घटनास्थल का विश्लेषण किया, जहां उन्हें पता चला कि मृतका का मोबाइल फोन मौके से गायब है. इसी आधार पर शक की सुई मृतका के करीबी लोगों की ओर घूमी. शक के दायरे में आए पति सतीश उर्फ अशोक (55) को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया.

विवाद के दौरान गला घोंटने की बात कबूल

शुरुआत में टालमटोल करने के बाद सतीश पुलिस दबाव में टूट गया और उसने खुलासा किया कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान उसने गुस्से में आकर पत्नी का गला घोंट दिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतका का गायब मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया. इस मामले में आगे की जांच जारी है.