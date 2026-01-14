दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार (14 जनवरी) को राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. दोपहर के समय 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलने की संभावना है, जिससे ठंड और ज्यादा चुभती हुई महसूस होगी.

घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, शीतलहर से बेहाल लोग

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और देर रात दृश्यता काफी कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

शीतलहर का असर भी लगातार बना हुआ है. मंगलवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते तीन सालों में जनवरी की सबसे सर्द सुबह रही. वहीं नोएडा में पारा दो डिग्री तक गिर गया, जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए.

AQI 615 पहुंचा, हवा बेहद खराब

ठंड और कोहरे के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. आज (14 जनवरी) राजधानी का AQI एक बार फिर 615 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है. जहरीली हवा के कारण बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

15 से 20 जनवरी के बीच मिल सकती है राहत

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकता है मौसम

IMD का कहना है कि 15 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर दिल्ली-एनसीआर में भी देखने को मिलेगा.

इसके चलते 19 जनवरी तक आसमान में छिटपुट बादल छाए रह सकते हैं और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. 20 से 23 जनवरी के बीच बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है.