Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
Delhi Weather Update: IMD के अनुसार, गुरुवार (18 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
- अगले दो दिन अधिकतम, पांच दिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी.
दिल्ली-एनसीआर को गर्मी से राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही. बीते दो-तीन दिनों में राजधानी के कई इलाकों में पारा 40 का आंकड़ा पार कर गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधि से थोड़ा आराम लोगों को मिल सकता है. हालांकि, बढ़ता तापमान लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर रहा है.
IMD के अनुसार, गुरुवार (18 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 40.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 40.0 डिग्री सेल्सियस रहा.
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पिछले 24 घंटों में कैसा रहा दिल्ली का तापमान?
पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन न्यूनतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस वृद्धी दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही.
कैसा रहेगा आज का तापमान ?
IMD के अनुसार, आज शुक्रवार (19 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.
अगले 5 दिनों में बढ़ेगा न्यूनतम तापमान
IMD का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद के 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. हालांकि, अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.