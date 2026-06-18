उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे पारा चढ़ रहा है और लोगों को तेज धूप व उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी का भी मौसम बना हुआ है. लेकिन, इससे गर्मी से राहत नहीं हैं. मौसम विभाग ने आज 18 जून को प्रयागराज-वाराणसी समेत 20 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. जबकि 29 जिलों में हीटवेच की भी चेतावनी दी गई है.

यूपी में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू की चेतावनी दी हैं. पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध के जिलों में आज सूरज की तपिश से बुरा हाल रहेगा. सबसे ज्यादा गर्मी बांदा, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, सोनभद्र व आसपास के इलाकों में रहेगी. वहीं कुछ जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती हैं लेकिन इससे तापमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी

यूपी में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाज़ीपुर, चंदौली, मीरजापुर, सोनभद्र, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है.

प्रयागराज-वाराणसी में हीट वेव की चेतावनी

वहीं सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, गाज़ीपुर, चंदौली, मीरजापुर, सोनभद्र, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, कौशांबी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और बलरामपुर में आज हीट वेव का यलो अलर्ट दिया गया है.

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राजधानी लखनऊ में भी आज मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप के साथ उमस रहेगी जबकि सीतापुर, अयोध्या आसपास के इलाकों में भी लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा. इन जगहों पर आज अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और मथुरा में भी पारा हाई रहेगा. तेज धूप के चलते उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. शाम के समय कही-कहीं धूलभरी आंधी चल सकती है.

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