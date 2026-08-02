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चालान के साथ सम्मान भी, सड़क सुरक्षा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई पहल

Delhi News In Hindi: ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा.चालान काटने तक सीमित रहने के बजाय ट्रैफिक पुलिस अब लोगों को सम्मान देकर जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रही है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 02 Aug 2026 10:00 PM (IST)
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई सोच अपनाई है. 'ट्रैफिक पाठशाला' अभियान के तहत नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित किया जा रहा है, जबकि दूसरों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया जा रहा है.

ट्रैफिक नियमों का पालन कराने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा. केवल चालान काटने तक सीमित रहने के बजाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब लोगों को सम्मान देकर जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रही है. उपराज्यपाल के निर्देश पर शुरू किए गए 'ट्रैफिक पाठशाला' अभियान के तहत सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और प्रोत्साहन दोनों पर बराबर जोर दिया जा रहा है.

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सफदरजंग एनक्लेव में दिखी नई पहल की झलक

इस अभियान के तहत सफदरजंग एनक्लेव ट्रैफिक सर्किल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजीव कुमार और उनकी टीम ने वाहन चालकों से बातचीत कर उन्हें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन करने का महत्व समझाया. साथ ही सड़क पर छोटी-सी लापरवाही किस तरह बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया.

नियमों का पालन करने वालों को मिला सम्मान

अभियान की सबसे खास बात यह रही कि ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करने वाले वाहन चालकों को मौके पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से कैप पहनाकर सम्मानित किया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सकारात्मक प्रोत्साहन लोगों में नियमों के प्रति विश्वास और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है. इससे दूसरे लोग भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं.

इस पहल का नेतृत्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने किया. उनके साथ एचसी कुलदीप, एसआई सुबोध कुमार, एएसआई जवाहर सिंह, एचसी अत्तर सिंह, एचसी रणवीर, सीटी मोहित तथा रोड सेफ्टी सेल के एसआई कुलभूषण सहित पूरी टीम मौजूद रही. अधिकारियों ने वाहन चालकों से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील भी की.

मकसद साफ, सड़कों पर कम हों हादसे

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल कानून लागू करने से नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने से भी सुनिश्चित होती है. 'ट्रैफिक पाठशाला' अभियान इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जहां दंड के साथ-साथ सम्मान और जागरूकता को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है. पुलिस को उम्मीद है कि इस तरह की पहल से ट्रैफिक नियमों के पालन की संस्कृति मजबूत होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Traffic Police DELHI NEWS DELHI POLICE
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