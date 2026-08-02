पप्पू यादव पर हमले के आरोपी को लेकर खुलासा, गूगल पर सर्च...

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले में आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम सुमित है और वो पप्पू यादव से मिलने का बहाना बनाकर उनके आवास में दाखिल हुआ था. बताया जा रहा है कि आरोपी सुमित गाजियाबाद में स्क्रैप का काम करता है. सूत्रों के मुताबिक आरोपी सुमित पूछताछ में लगातार बयान भी बदल रहा है.

गूगल पर सर्च करके सांसद के आवास पर पहुंचा आरोपी!

बताया जा रहा है कि सुमित अपने साथी हैप्पी के साथ दिल्ली अपनी कार सही करवाने के लिए आया था. दिल्ली आने के बाद गूगल पर सर्च करके आरोपी सांसद पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे थे. फिलहाल आरोपी सुमित दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. वहीं सुमित के साथी हैप्पी की तलाश भी जारी है.

पीसी के दौरान पप्पू यादव पर चाकू से हमले की कोशिश!

बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर रविवार (02 अगस्त) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसी दौरान कथित तौर से एक युवक ने उनके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश की. घटना के बाद मौके पर मौजूद समर्थकों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

घटना के दौरान बना अफरा तफरी का माहौल

घटना के दौरान कुछ वक्त के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के मुताबिक सांसद पप्पू यादव अपने हालिया संसद प्रदर्शन और उस पर उठे विवादों को लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे तीखे सवाल पूछने शुरू किए. शुरुआत में मामला सिर्फ बहस तक सीमित रहा, लेकिन कुछ ही देर में विरोधी पक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी शुरू हो गई.

इस घटना के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा, ''मैं डरने वाला नहीं हूं, जिसे मारना है वो मुझे मार दे.'' वहीं सांसद के समर्थकों ने पुलिस और सरकार पर उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

Delhi: CM रेखा गुप्ता ने LBS अस्पताल का किया दौरा, परखी स्वास्थ्य सेवाएं