दिल्ली सरकार की योजना, कैदियों की मौत पर परिजनों को मुआवजा

दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार कैदियों से जुड़ी एक बड़ी योजना लेकर आ रही है. इस स्कीम के तहत जेल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में कैदियों की मौत होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा. जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों को अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. हालांकि किसी बीमारी से मौत पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली सीएमओ की ओर से इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस के एक्स हैंडल पर लिखा गया, ''साढ़े सात लाख तक का मुआवजा अब दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक बंदियों के परिजनों को दिया जाएगा. प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत इस योजना के दायरे में नहीं होगी.''

₹7.5 लाख तक का मुआवजा अब दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक बंदियों के परिजनों को दिया जाएगा।



दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत बंदियों के बीच संघर्ष या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट से मृत्यु पर ₹7.5 लाख तथा लापरवाही या आत्महत्या के मामलों में… — CMO Delhi (@CMODelhi) August 2, 2026

किन परिस्थितियों में मौत पर कितना मुआवजा?

इस योजना के मुताबिक कैदियों के बीच संघर्ष या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट से मौत होने पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, लापरवाही या सुसाइड के मामलों में 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. सरकार का मानना है कि यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करेगी.

NHRC के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़ित परिवारों को मिलेगी राहत

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना निर्धारित मामलों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सुनिश्चित करेगी. इसके साथ ही इस सरकार की इस अहम योजना के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूती मिलेगी.

सिर्फ अस्वाभाविक मौत के मामलों पर ही लागू होगी योजना

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली की जेलों में कैदियों की मौत पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025' अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में कैदी की अस्वाभाविक मौत के मामलों पर ही लागू होगी.

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