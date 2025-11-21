दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की 'दोहरी मार', इस तारीख से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ली है, जहां तापमान में गिरावट के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ती जा रही है. सुबह की हवा में बढ़ी ठिठुरन ने जहां सर्दियों के आगमन का संकेत दिया है, वहीं 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी के बीच झूल रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में सुबह के समय न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. सफदरजंग, पालम, लोदी रोड जैसे प्रमुख मौसम केंद्रों पर औसत तापमान लगभग $12^{circ}text{C}$ (न्यूनतम) रहा, जिससे सुबह-सुबह कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है.

25 नवंबर से 'तेज़ उछाल' की आशंका

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में अभी ठंड की शुरुआत हुई है. आने वाले दिनों में पारा और नीचे खिसकेगा और 25 नवंबर के आसपास न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यह इस सीज़न की पहली कड़ाके की ठंड होगी, जिसके लिए शहरवासियों को तैयार रहने की ज़रूरत है.

प्रदूषण का 'ज़हर' हवा में बरकरार

ठंड के साथ ही दिल्ली की हवा भी दमघोंटू बनी हुई है. राजधानी का औसत AQI 400 के आसपास बना हुआ है, जो 'गंभीर' श्रेणी को दर्शाता है. तापमान गिरने और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक कण (PM2.5, PM10) ऊपरी परतों में जम रहे हैं, जिससे आसमान में धुएं और स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है. यह स्थिति सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रही है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अपील

मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है. विशेष रूप से बुज़ुर्गों, बच्चों और श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सुबह या रात के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए. साथ ही, गर्म कपड़े पहनने, सिर और कान ढकने और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है. प्रशासन सड़कों पर पानी का छिड़काव और अन्य निवारक उपाय जारी रखे हुए है, लेकिन प्रदूषण के स्तर में बड़ी राहत फिलहाल दूर दिख रही है.