हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनवजात तस्करी रैकेट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, दो महिलाओं की ज़मानत रद्द

नवजात तस्करी रैकेट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, दो महिलाओं की ज़मानत रद्द

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने नवजात शिशुओं की तस्करी में शामिल दो महिलाओं की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यह अपराध गंभीर है और समाज की नैतिक व्यवस्था पर हमला है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 21 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक बड़े अंतरराज्यीय तस्करी रैकेट में कथित रूप से शामिल दो महिलाओं की ज़मानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध बेहद गंभीर और समाज की नैतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह बेहद गम्भीर मामला है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अजय दिग्पाल ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नवजात शिशुओं की तस्करी बच्चों के अधिकारों और गरिमा पर सीधा हमला है और इसे किसी भी स्थिति में सामान्य अपराध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं.

अंतरराज्यीय गैंग पर पुलिस के गंभीर आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा यह रैकेट दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है. कई आरोपी अभी भी फरार हैं और कुछ बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है. कोर्ट ने माना कि सेशन कोर्ट ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर जमानत दे दी जबकि अपराध की गंभीरता, आरोपियों की भूमिका और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया. पुलिस के अनुसार पूनम रैकेट की मुख्य संचालिका है जो नवजात बच्चो की खरीद, कमीशन तय करने और उन्हें खरीददारों तक पहुंचाने का काम संभालती थी. बिमला को तस्करी किए गए बच्चों की प्राप्ति और आगे वितरण का ज़िम्मा सौंपा जाता था. दोनों महिलाओं पर आरोप है कि वे पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रही हैं.

गवाहों को प्रभावित होने का खतरा, हाईकोर्ट ने दी सख्त हिदायत

हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और कुछ आरोपी व बच्चे अब भी ट्रेस नहीं हुए हैं. ऐसे में मुख्य आरोपियों को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है. कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि रिहाई के बाद इनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इन सभी कारणों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों महिलाओं की ज़मानत रद्द करते हुए उन्हें सात दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS Newborn Trafficking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
ओटीटी
Mrs Deshpande OTT Release: 'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे माधुरी दीक्षित की ये धांसू सीरीज?
'मिसेज देशपांडे' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
शिक्षा
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget