हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ठंड से साथ बढ़ा प्रदूषण, दो दिन बारिश के आसार, जानें-छठ पर कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में ठंड से साथ बढ़ा प्रदूषण, दो दिन बारिश के आसार, जानें-छठ पर कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather: दिल्ली में ठंड के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है. इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर दो दिन बारिश का अनुमान जताया है. जिससे प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 08:26 AM (IST)
दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है. हवा में प्रदूषण की वजह से लोगों का साँस लेना मुश्किल हो गया है. लेकिन, दिल्ली में जल्द ही मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को बादलों के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई हैं. जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है. 

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 25 अक्टूबर को सुबह और शाम के समय हल्की धुंध देखने को मिलेगी हालांकि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा धुंध छँट जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा, दिन के समय धूप निकलेगी रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा लेकिन 26 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा हैं. 

दिल्ली में छठ पर्व पर बारिश का अनुमान

हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा. दिल्ली में 27 और 28 अक्टूबर को आसमान में काले बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है. बारिश की वजह से ठंड में तेजी से इजाफा होगा.

दिल्ली में होने वाली बारिश छठ पर्व पर लोगों को परेशान कर सकती हैं. प्रदूषण के साथ बारिश के बादल छाने के की वजह से शाम और सुबह के समय व्रती महिलाओं को सूर्य देवता के दर्शन करना मुश्किल हो सकता है. 

ठंड के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण

शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो अक्टूबर महीने में अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा है. वहीं पूजा इलाके में तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक नीचे आ गया. दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई हैं. दिवाली के त्योहार के बाद प्रदूषण और बढ़ा है. 

दिल्ली में हवा में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. ज़्यादातर इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब की श्रेणी में चला गया है. सबसे ज्यादा हवा में एक्यूआई लेवल आनंद विहार, बवाना, पंजाबी बाग और चांदनी चौक जैसे इलाकों में देखने को मिल रहा है. यहां हवा का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है. इन इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 से 360 के बीच रिकॉर्ड किया गया.  

दिल्ली में छठ पर्व पर 27 अक्टूबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

Published at : 25 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Weather Weather Today Delhi Weather IMD DELHI NEWS
