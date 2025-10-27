वासुदेव घाट में पीएम मोदी की यात्रा पर कांग्रेस का निशाना, सीएम रेखा गुप्ता से भी सवाल

छठ महापर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यमुना तट स्थित वासुदेव घाट पर जाने की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मचा दी है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा धार्मिक भावना नहीं, बल्कि बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए.

देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कभी भी छठ पर्व पर अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार घाट पर जाकर अर्घ्य देने का निर्णय प्रधानमंत्री की एक सोची-समझी चुनावी रणनीति है, ताकि बिहार में पार्टी की स्थिति को संभाला जा सके. यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का वासुदेव घाट दौरा हार को टालने की अंतिम कोशिश है.

मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगीं

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता घाट की सफाई और सुरक्षा को लेकर इसलिए सक्रिय दिख रही हैं क्योंकि पिछले आठ महीनों में उन्होंने जनता के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है. यादव ने दावा किया कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति में गुप्ता अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में हैं और इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में निजी रुचि ले रही हैं.

देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में करीब 30 प्रतिशत आबादी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पूर्वांचल भाइयों की है, जिन्होंने भाजपा को मौका दिया था, लेकिन अब वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने अब तक एक भी नया छठ घाट नहीं बनाया. केवल कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 1100 घाटों की मरम्मत कर अपनी मुहर लगा रही है. यादव ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों तक पूर्वांचल वासियों को केवल वादों में उलझाए रखा और अब भाजपा उसी राह पर चल रही है.

यमुना की सफाई पर करोड़ों खर्च, लेकिन हालात जस के तस

यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकारों ने यमुना सफाई के नाम पर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा कि यमुना का पानी आज भी अत्यधिक प्रदूषित है, जिसमें मल कोलीफॉर्म, अमोनिया जैसे जहरीले तत्व बह रहे हैं. श्रद्धालु मजबूर हैं कि वे इसी दूषित पानी में छठ पूजा करें. देवेंद्र यादव ने कहा कि यह स्थिति भाजपा सरकार की नाकामी और निष्क्रियता को उजागर करती है.

कांग्रेस के शासनकाल में मिलती थी स्वच्छता और व्यवस्था

यादव ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के समय छठ पर्व के लिए न केवल स्वच्छ घाट उपलब्ध कराए जाते थे, बल्कि हरियाणा से पानी छोड़कर श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था भी की जाती थी. उन्होंने कहा कि आज भी लोग कांग्रेस के शासनकाल की उस सहज और सुव्यवस्थित व्यवस्था को याद करते हैं.