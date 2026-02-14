दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के दौरान महिला पत्रकार से मारपीट, लेफ्ट-राइट विंग आमने-सामने

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी परिसर में शुक्रवार (13 फरवरी) शाम माहौल उस समय गरमा गया जब लेफ्ट और राइट विंग के छात्र संगठनों के बीच जमकर नारेबाजी शुरू हो गई. लेफ्ट संगठन की ओर से यूजीसी नियम लागू करने के समर्थन में एक प्रोटेस्ट रखा गया था. इसी दौरान वहां कवरेज करने पहुंची एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर हाथापाई और मारपीट की घटना सामने आई.

दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे

घटना के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. लेफ्ट छात्र संगठन का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की.

वहीं एबीवीपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. एबीवीपी का कहना है कि जब महिला पत्रकार ने प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट छात्रों से सवाल पूछे, तो कुछ छात्रों को वह सवाल पसंद नहीं आया और उन्होंने ही पत्रकार के साथ मारपीट की.

एबीवीपी के दिल्ली सेक्रेटरी सार्थक शर्मा ने बताया कि महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा था, शायद वह कुछ लोगों को नागवार गुजरा. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग कैंपस में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने एक महिला पत्रकार के साथ हाथ उठाया.

सार्थक शर्मा ने यह भी कहा कि महिला पत्रकार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और वीडियो फुटेज से साफ हो जाएगा कि घटना में कौन शामिल था. उन्होंने दावा किया कि एबीवीपी इस पूरे मामले में कहीं भी शामिल नहीं थी और संगठन इस घटना की निंदा करता है.

डिग्री रद्द करने की मांग

एबीवीपी ने मांग की है कि जिन लोगों ने महिला पत्रकार के साथ मारपीट की है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. संगठन ने यहां तक कहा कि दोषी छात्रों की डिग्री भी रद्द की जानी चाहिए.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. कैंपस में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है. अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे साफ हो पाएगा कि आखिर घटना के पीछे कौन जिम्मेदार था.