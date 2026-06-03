दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में लगी आग में जलकर 21 लोगों की मौत हो गई. दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. जिस होटल में आग लगी है उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज. होटल में तीन पार्टनर हैं. इनके कई और होटल और गेस्ट हाउस यहां हैं. मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा ने बताया कि मालवीय नगर में लगी आग के बाद आज मैक्स अस्पताल में 39 मरीज लाए गए. 18 मृत लाए गए. अभी 8 वेंटिलेटर पर हैं. पांच की हालत स्टेबल थी जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि बिल्डिंग से कूदने पर लोगों की हड्डियां भी टूटी हैं. किसी का हाथ तो किसी का पैर टूट गया. कुछ की हालत गंभीर है.

होटल के पास फायर एनओसी नहीं था. होटल की छत पर पीजी चल रहा था. मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं. फ्लरिश स्टे नाम का होटल था और नीचे रेस्टोरेंट लेमन ग्रीन नाम का रेस्टोरेंट था जिसमें आग लगने की आशंका है.

दिल्ली अग्निकांड की 10 बड़ी बातें

दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक को पकड़ने के बनाई कई टीमें

दिल्ली के अलग अलग इलाको में कर रही है छापेमारी

होटल मालिक की अन्य प्रॉपर्टी भी पुलिस और जांच एजेंसियों की रडार पर हैं

दिल्ली के मालवीय नगर में शॉर्ट सर्किट जताई जा रही आग लगने की आशंका, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

होटल में आग के बाद कूदकर जान बचाते हुए लोग आए नजर, बिल्डिंग से लोगों ने लगाई छलांग

दिल्ली में होटल में आग के बाद बिल्डिंग की छत पर पहुंचा एक व्यक्ति, कंधों पर बैग टांगकर जान बचाते हुए आया नजर

जिस होटल में आग लगी उसके पास फायर NOC नहीं थी, होटल में 6 कमरे की अनुमति की जगह बनाए गए थे 24 कमरे

दिल्ली के अग्निकांड पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों के लिए 50 हजार मुआवजे का ऐलान

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा

हादसे की सूचना सुबह करीब 8:48 बजे पुलिस और फायर विभाग को मिली, इसके तुरंत बात करीब 9 बजे फायर बिग्रेड और पुलिस की टीम पहुंची

Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में जहां हुआ अग्निकांड, वहां क्यों आते हैं विदेशी, कैसा है इलाका?