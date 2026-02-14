हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Update: फरवरी में ही अप्रैल वाली गर्मी! 29 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, इस दिन हो सकती है बारिश

Delhi Weather Update: फरवरी में ही अप्रैल वाली गर्मी! 29 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, इस दिन हो सकती है बारिश

Delhi Weather Today: दिल्ली में फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है और तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है. 17-18 फरवरी को बारिश की संभावना है, जबकि AQI 164 के साथ हवा खराब श्रेणी में है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-NCR में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है. लोग कंबल और गर्म कपड़े अब अगली ठंड के लिए रख चुके हैं. वहीं आज यानी 14 फरवरी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद तापमान में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं राजधानी दिल्ली का AQI 164 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में बना हुआ है.

दिल्ली-NCR में धीरे-धीरे मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. हाल के दिनों में जहां कड़ाके की ठंड और कोहरे ने लोगों को परेशान किया, वहीं अब मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है. सुबह हल्की धुंध रह सकती है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप तेज महसूस होगी. अगले 24 घंटों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं.

पिछले 24 घंटों का मौसम हाल

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान कहीं भी बारिश नहीं हुई और पश्चिमी दिशा से करीब 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं.

14 फरवरी और आगे का पूर्वानुमान

14 फरवरी को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और सुबह हल्की धुंध देखी जा सकती है. अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दोपहर में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम हल्का सुहावना रहेगा.

आने वाले दिनों में मौसम का हाल?

सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा. हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा. 16 फरवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि 17 और 18 फरवरी को सामान्य रूप से बादल रहने और हल्की बारिश की संभावना है. 19 फरवरी को फिर से मौसम साफ हो सकता है और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी संभव है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
तेलंगाना निकाय चुनाव: 'पंजे' ने दिखाया दम, BRS की कार हुई पंचर, जानें कहां-किसने लहराया परचम?
महाराष्ट्र
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर, भड़की शिंदे की शिवसेना
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 10 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
क्या दुनिया के सारे देश एक होकर भी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, कितना ताकतवर है US?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget