Delhi Hotel Fire LIVE: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद बोले- थोड़ा सब्र रखिए...
Delhi Malviya Nagar Restaurant Fire LIVE: दिल्ली स्थित मालवीय नगर के एक रेस्तरां में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई वहीं कई लोगों ने अपनी जान कूद कर बचाई
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Delhi Restaurant Fire Live: दिल्ली स्थित मालवीय नगर के एक होटल में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई वहीं कई लोगों ने अपनी जान कूद कर बचाई. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, मृतकों में से कई विदेशी नागरिक हैं.
मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड (Malviya Nagar Restaurant Fire) में लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, "मालवीय नगर में हुई भयावह आग की घटना में लोगों की जान जाने से मैं बेहद दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस दुखद त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति व साहस मिलने की प्रार्थना करती हूं.
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), कैट्स एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमों को मौके पर भेजा गया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. उनकी त्वरित कार्रवाई से कई लोगों को प्रभावित परिसर से सुरक्षित निकाला गया. दिल्ली सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. प्रभावित परिवारों को हर संभव चिकित्सीय सहायता और अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. इस दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं."
Malviya Nagar Fire: हमने वहां से गद्दे निकालकर सड़क पर बिछाए- वसीम राजा
मालवीय नगर अग्निकांड पर कई लोगों की जान बचाने वाले हौज रानी गांव के निवासी वसीम राजा ने कहा, "जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, हम यहां पहुंच गए. हम सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में थे. यहां एक गद्दों की दुकान है, जिसे नुकसान पहुंचा था. हमने वहां से गद्दे निकालकर सड़क पर बिछाए ताकि इमारत से कूद रहे विदेशी नागरिकों की जान बचाई जा सके. इसके कुछ ही देर बाद दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. हमने इमारत के अंदर से कई विदेशी नागरिकों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला. गांव के लोगों ने अग्निशमन कर्मियों और पुलिस के साथ मिलकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. कांच लगने के कारण हमारे पैरों में भी चोटें आई हैं."
Malviya Nagar Fire: यह जांच का विषय है- मनोज तिवारी
बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने मालवीय नगर अग्निकांड पर कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. हमें जानकारी मिली कि एक होटल के रेस्तरां में भीषण आग लग गई थी. अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस आग में 21 लोगों की जान चली गई है. यह जांच का विषय है. हम लगातार सभी कमियों को दूर करने और व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं."
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Source: IOCL