दिल्ली अग्निकांड: 'फोटो से पहचान में नहीं आ रहा, सब जले हुए हैं', अपनों को ढूंढ़ते बदहवास परिजन

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग में कम से कम 21 लोगों की मौत होने के कुछ ही घंटों बाद बुधवार (03 जून) को साकेत के मैक्स अस्पताल के प्रतीक्षालय में शोक संतप्त रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो बेसब्री से अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे थे. अस्पताल का वेटिंग रूम ऐसे लोगों से भरा था जो लिस्ट को देख रहे थे, बदहवास होकर फोन कर रहे थे और अधिकारियों से जानकारी मांग रहे थे.

इस बीच, अग्निकांड के पीड़ितों को इलाज और पहचान के लिए अस्पताल लाया जा रहा था. एक रिश्तेदार ने सिसकते हुए कहा, "फोटो से पहचान में नहीं आ रहा कोई, सब जले हुए हैं." इन्हीं लोगों में शामिल नमित गोयल ने बताया कि उनके छह रिश्तेदार इस आग की चपेट में आ गए थे. इनमें से चार शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि दो की पहचान होना अभी बाकी है, जिससे परिवार दर्दनाक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है.

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आग की चपेट में एक परिवार के 6 सदस्यों की भी मौत

उन्होंने कहा, 'चार शव मैक्स साकेत के शवगृह में हैं और दो शव दूसरे अस्पताल में हैं. हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.'' परिजनों के अनुसार, परिवार के ये छह सदस्य इलाज के लिए गुरुग्राम से आए थे और आग लगने के समय होटल में ठहरे हुए थे. अस्पताल में दूसरी तरफ विवेक नाम का व्यक्ति अपनी 25 वर्षीय दोस्त सुजीता की तलाश कर रहा था, जिसके बारे में आशंका है कि वह भी इस आग की चपेट में आ गई.

हौज रानी इलाके में 'फ्लरिश स्टे' होटल में लगी आग

उसने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने पहचान के लिए उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन वह उनमें सुजीता को नहीं ढूंढ सका. विवेक ने कहा, ''उसे पहचान नहीं पा रहा हूं, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है.'' यह आग भीड़भाड़ वाले हौज रानी इलाके में 'फ्लरिश स्टे' नामक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में लगी, जिससे अंदर फंसे लोगों में हड़कंप मच गयी.

जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर-उधर भाग रहे थे लोग

परिसर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने भयावह दृश्यों को याद करते हुए बताया कि कैसे इमारत घने धुएं से घिर गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर-उधर भाग रहे थे. अस्पताल में मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोगों को बचाया गया है. उन्होंने बताया कि 20 से अधिक पीड़ितों को मैक्स साकेत लाया गया है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है.

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