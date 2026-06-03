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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMalviya Nagar Fire: जहां आग ने ली 21 लोगों की जान, वहां और भी चल रहे ऐसे होटल, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Malviya Nagar Fire: जहां आग ने ली 21 लोगों की जान, वहां और भी चल रहे ऐसे होटल, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Malviya Nagar Fire News: आग लगने की खबर के बाद इलाके के कई होटल मालिक अपने होटल पर ताला लगा कर भाग गए हैं. फ्लोरिश इन होटल भी उस ही होटल मालिक का है जिसमे आज सुबह आग लगी थी.

By : अजातिका सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Jun 2026 04:55 PM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद अब वहीं पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, उस इलाके में जहां हादसा हुआ उस जगह ऐसे और भी कई होटल चल रहे हैं जहां फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. 

एबीपी न्यूज ने एक याचिकाकर्ता मोहम्मद सरफराज से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिन्होंने बताया कि फायर सुरक्षा और कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने याचिका डाली थी. कई होटल को सील भी किया गया लेकिन सील होने के बावजूद वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Malviya Nagar Fire: 'फोटो से पहचान में नहीं आ रहा, सब जले हुए हैं', अपनों को ढूंढ़ते बदहवास परिजन

आग लगने वाले होटल के मालिक लोकेश बजाज के बारे में भी जानकारी दी गई है. इस होटल मालिक के इलाके में कई होटल हैं, ऐसी तीन एबीपी न्यूज़ ने अपने कैमरा पर लाइन से दिखाए हैं . ग्रीन रेजिडेंसी, फ्लोरिश इन. दोनों होटल को दिखाया है जिसका मालिक सेम है. एक और होटल दिखाया है जो इस मालिक का ही है.

 

इलाके की होटल मालिक ताला जड़कर भागे

आग लगने की खबर के बाद इलाके के कई होटल मालिक अपने होटल पर ताला लगा कर भाग गए हैं. फ्लोरिश इन होटल भी उस ही होटल मालिक का है जिसमे आज सुबह आग लगी थी. जिस होटल में सुबह आग लगी उसका नाम फ्लोरिश स्टे था.
उस होटल की बनावट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुबहू ऐसा ही था ऐसा निवासी बता रहे हैं.

बेसमेंट में बने कमरे

बेसमेंट में ऐसे ही बंद कमरे बने थे , सुरंग जैसा इलाका है . कहीं कोई छोटी सी भी खिड़की नहीं है वेंटिलेशन के लिए. फायर अलार्म तक नहीं और फायर एक्सटिनगिशर बहुत कम है.

ये भी पढ़ें: मालवीय नगर अग्निकांड पर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले- 'पीड़ितों पर ही दोष मढ़ रही दिल्ली सरकार'

Published at : 03 Jun 2026 04:55 PM (IST)
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