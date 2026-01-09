एक्सप्लोरर
झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली की सुबह, गलन वाली ठंड के बीच बरसे घने काले बादल
Delhi Rain: दिल्ली में शुक्रवार, 9 जनवरी की सुबह बरसात ने मौसम पूरी तरह से पलट दिया. मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया था. इस बीच दिल्ली में बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं.
दिल्ली में शुक्रवार (9 जनवरी) की सुबह बारिश के साथ हुई. अंधेरे में ही दिल्ली-एनसीआर पर काले बादलों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद सुबह 6.30 बजे के बाद से करीब आधे-पौन घंटे झमाझम बारिश हुई. फिलहाल, हल्की बरसात हो रही है.
