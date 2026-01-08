तुर्कमान गेट हिंसा: इन्फ्लुएंसर ऐनम रिजवी ने abp न्यूज़ से कहा- मैं ओखला में हूं, भाग नहीं रही

दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है. इस बीच वहां हिंसा भड़काने में एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर का नाम सामने आने के बाद हलचल मची है. abp न्यूज़ की टीम ने उस महिला इन्फ्लूएंसर ऐमन रिज़वी से खास बातचीत की है. abp न्यूज के कैमरे पर रिजवी के सुर बदले हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वहां पथराव हुआ है, जबकि अपने वीडियो में रिजवी पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने का जिक्र कर रहीं थी.

मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया- रिजवी

रिजवी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, ''अभी तक पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क नहीं किया है. मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है. उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी. मेरी आवाज भी सही से नहीं निकल रही थी."

मैं पुलिस के साथ पूरा सहयोग देने के लिए तैयार- रिजवी

कथित सामाजिक कार्यकर्ता रिज़वी ने आगे कहा, ''मैं पुलिस के साथ पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूं. अगर कोई भी एजेंसी पूछताछ करना चाहती है तो मैं उनके साथ हूं. पुलिस ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं साधा है. दिल्ली पुलिस अगर संपर्क करती है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ हूं. मैं इस वक्त ओखला में हूं और मैं कहीं भाग नहीं रही हूं.''

अल्लाहु अकबर के नारे लगाना सही नहीं था- रिजवी

उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा, ''मैं वैसे इलाही दरगाह पर गई भी नहीं हूं. जिन लोगों ने वहां पर पथराव किया या हिंसा की, मैं उसकी निंदा करती हूं. पथराव किसी मसले का हल नहीं है. अल्लाहु अकबर के नारे लगाना सही नहीं था.''

20 बुलडोजर दरगाह फैज़ ए इलाही को ही तोड़ रहे थे- रिजवी

रिजवी ने कहा, ''बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर दरगाह फैज़ ए इलाही मस्जिद के अंदर ही चल रहा था. जहां बुलडोजर चले, वह दरगाह फैज़ इलाही ही था, 20 बुलडोजर दरगाह फैज़ ए इलाही को ही तो तोड़ रहे थे. जब मैं वीडियो बना रही थी तब मुझे नहीं पता था कि वहां पर पथराव हो रहा है.''