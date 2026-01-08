Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका ने गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को अपने नागरिकों के लिए आधिकारिक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है. ट्रंप प्रशासन ने एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को दुनिया के इन 21 देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है. इन देशों में रूस, यूक्रेन, लीबिया, बुर्किना फासो जैसे देश शामिल हैं, हालांकि इनमें भारत-पाकिस्तान का नाम नहीं है.

विदेश विभाग ने शेयर किया पोस्ट

अमेरिका के विदेशी कांसुलर मामलों के विभाग ने गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. पोस्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हम अमेरिकी नागरिकों के लिए लेवल 1 से 4 के साथ ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं. इसमें लेवल-4 का मतलब है कि वहां यात्रा न करें.

We issue Travel Advisories with Levels 1 – 4. Level 4 means Do Not Travel. We assign Level 4 based on local conditions and/or our limited ability to help Americans there. These places are dangerous. Do not go for any reason.



The Travel Advisories for the following countries… pic.twitter.com/cDMJJKHcH2 — TravelGov (@TravelGov) January 8, 2026

पोस्ट में कहा गया कि हम स्थानीय परिस्थितियों और इन देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों तक मदद पहुंचाने में अपने सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए लेवल-4 असाइन करते हैं. ये जगहें खतरनाक हैं. वहां किसी भी कारण से इन स्थानों पर यात्रा न करें.

इन 21 देशों में यात्रा न करने की अपील

अफगानिस्तान

बेलारूस

बुर्किना फासो

बर्मा

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (CAR)

हैती

ईरान

इराक

लेबनान

लिबिया

माली

नाइजर

उत्तर कोरिया

रूस

सोमालिया

दक्षिण सुडान

सुडान

सीरिया

यूक्रेन

वेनेजुएला

यमन

रूसी नेता के परमाणु धमकी के बाद ट्रंप प्रशासन ने उठाया कदम

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से यह कदम रूस की ओर से परमाणु धमकी के बाद उठाई गई है. दरअसल, अमेरिका की सेना ने अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.

रूस ने अमेरिका के इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया. जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पार्टी के एक सांसद और देश में रक्षा मामलों पर बनी स्टेट कमेटी के उपाध्यक्ष एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली.

यह भी पढ़ेंः Dipu Das Murder: बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का मुख्य आरोपी अरेस्ट, पुलिस बोली- इसी ने भीड़ को उकसाया