दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग पर कसा शिकंजा, 9 आरोपियों को दबोचा, लगाया MCOCA

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल संगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है. गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं, जबकि सरगना नंदू फिलहाल विदेश में छिपा हुआ है. उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है.

दिल्ली पुलिस के मुतबिक नंदू गैंग पिछले कई सालों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हत्या, रंगदारी, गोलीबारी और संपत्ति विवादों में दबाव डालकर करोड़ों रुपये की कमाई करता रहा है. हाल के दिनों में द्वारका, पश्चिमी और बाहरी दिल्ली में रंगदारी कॉल बढ़ने के बाद इस गैंग पर शिकंजा कसना तेज किया गया.

आरोपियों पर लगाया मकोका

दिल्ली पुलिस ने गैंग के शूटर, फाइनेंसर और मददगारों की पहचान की. इसके बाद महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत केस दर्ज कर गैंग की कमर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई.

नंदू गैंग का आपराधिक इतिहास

2015-16 - बदला लेने के लिए कई हत्याएं कीं और कार लूट जैसी वारदातों में शामिल रहा.

2021-22 - करोड़ों की रंगदारी मांगते हुए कारोबारियों के दफ्तरों पर फायरिंग की.

2023-24 - दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में शूटआउट और गैंगवार को अंजाम दिया.

पंचकूला में तीन लोगों की हत्या तक करवाई.

गिरफ्तार किए गए गैंग के बड़े नाम

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई बड़े कुख्यात बदमाशो को अरेस्ट किया है. ऋतिक उर्फ पीटर- गैंग का मुख्य शूटर, जिसने बिल्डरों और कारोबारियों को डराने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की. रोहित शर्मा उर्फ अन्ना - टारगेट पहचानने और हत्या में शामिल. सचिन चिखारा 2018 से जेल में रहकर भी गैंग चलाता रहा. ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा नंदू का भाई और नए शूटरों की भर्ती करता था.

विजय गहलोत और साहिल उर्फ पोली मिठाई की दुकान और पंचकूला ट्रिपल मर्डर केस में शामिल रहा है. विकास गहलोत गैंग का फाइनेंसर, जिसके पास से 8.5 लाख रुपये और विदेशी पिस्टल बरामद हुई है. अमरीप लोचाब रंगदारी वसूली और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने का काम करता था.

पुलिस की जांच जारी, सरगना अब भी फरार

दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग को स्थानीय नेताओं और प्रॉपर्टी डीलरों से मदद मिलती रही. गैंग का मुखिया कपिल संगवान उर्फ नंदू 2019 में पैरोल पर बाहर आने के बाद विदेश भाग गया और वहीं से गैंग चला रहा है. पुलिस को जानकारी है कि वह इस समय ब्रिटेन में छिपा है. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और संपत्तियों की तलाश की जा रही है.