हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: दुबई जाने वाले कंसाइनमेंट से ट्रक ड्राइवर ने चुराए लाखों के फोन, आरोपी ऐसे हुआ गिरफ्तार

दिल्ली: दुबई जाने वाले कंसाइनमेंट से ट्रक ड्राइवर ने चुराए लाखों के फोन, आरोपी ऐसे हुआ गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर को एक कंपनी ने दुबई के लिए करीब 148 मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट भेजा था. लेकिन जब यह खेप दुबई पहुंचीं तो कुछ फोन गायब मिले.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Oct 2025 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाखों रुपये का फोन चोरी करने वाले एक शातिर चोर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. पकड़े गए आरोपों के नाम सुनील कुमार है. दिल्ली पुलिस में उसके कब्जे से चोरी किए गए लाखों के फोन बरामद के लिए है. वही उसका साथी विक्की उर्फ लाला अभी फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है. 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर को ग्लोबल फ्रेट मार्ट इंडिया नाम की कंपनी ने दुबई के लिए करीब 148 मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट भेजा था. लेकिन जब यह खेप दुबई पहुंचीं तो कुछ फोन गायब मिले. कंपनी ने तुरंत ही आईजीआई एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई 

दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच शुरु की. पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों की मदद से जांच शुरू की. जल्द ही पुलिस को पहला सुराग मिला और चोरी का एक फोन सोनीपत में एक टैक्सी ड्राइवर के पास से बरामद किया गया. पूछताछ में पता चला कि यह फोन दो शराबी यात्रियों ने किराए के पैसे न होने पर टैक्सी वाले को थमा दिया था. आगे की जांच में दूसरा फोन पालम गांव से मिला.

दिल्ली पुलिस की जांच में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस ने फोन बरामद करने के बाद जब गहराई से छानबीन की तो सामने आया कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर सुनील कुमार ही है, जो एयरपोर्ट के कार्गो में काम करता था. 26 सितंबर को पुलिस ने कई छापेमारी कर सुनील को गिरफ्तार कर लिया. 

पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपने साथी विक्की उर्फ लाला के साथ मिलकर सील पैकेट से फोन निकाल लिए थे. तीसरा फोन सुनील के ठिकाने से बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक सुनील पर पहले से ही 10 से ज्यादा चोरी और झपटमारी के केस दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस अब फरार विक्की की तलाश में जुटी है और शक है कि ये गिरोह पहले भी एयरपोर्ट से चोरी की वारदातों में शामिल रहा है. अब दिल्ली पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 07:57 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Alia Bhatt का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
आलिया भट्ट का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
जनरल नॉलेज
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget