दिल्ली: दुबई जाने वाले कंसाइनमेंट से ट्रक ड्राइवर ने चुराए लाखों के फोन, आरोपी ऐसे हुआ गिरफ्तार

दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाखों रुपये का फोन चोरी करने वाले एक शातिर चोर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. पकड़े गए आरोपों के नाम सुनील कुमार है. दिल्ली पुलिस में उसके कब्जे से चोरी किए गए लाखों के फोन बरामद के लिए है. वही उसका साथी विक्की उर्फ लाला अभी फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर को ग्लोबल फ्रेट मार्ट इंडिया नाम की कंपनी ने दुबई के लिए करीब 148 मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट भेजा था. लेकिन जब यह खेप दुबई पहुंचीं तो कुछ फोन गायब मिले. कंपनी ने तुरंत ही आईजीआई एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच शुरु की. पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों की मदद से जांच शुरू की. जल्द ही पुलिस को पहला सुराग मिला और चोरी का एक फोन सोनीपत में एक टैक्सी ड्राइवर के पास से बरामद किया गया. पूछताछ में पता चला कि यह फोन दो शराबी यात्रियों ने किराए के पैसे न होने पर टैक्सी वाले को थमा दिया था. आगे की जांच में दूसरा फोन पालम गांव से मिला.

दिल्ली पुलिस की जांच में अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस ने फोन बरामद करने के बाद जब गहराई से छानबीन की तो सामने आया कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर सुनील कुमार ही है, जो एयरपोर्ट के कार्गो में काम करता था. 26 सितंबर को पुलिस ने कई छापेमारी कर सुनील को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपने साथी विक्की उर्फ लाला के साथ मिलकर सील पैकेट से फोन निकाल लिए थे. तीसरा फोन सुनील के ठिकाने से बरामद किया गया. पुलिस के मुताबिक सुनील पर पहले से ही 10 से ज्यादा चोरी और झपटमारी के केस दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस अब फरार विक्की की तलाश में जुटी है और शक है कि ये गिरोह पहले भी एयरपोर्ट से चोरी की वारदातों में शामिल रहा है. अब दिल्ली पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है.