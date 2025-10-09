दिल्ली: दिलशाद गार्डन में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, लूटपाट की आशंका

दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाका स्थित दिलशाद गार्डन के एक पार्क में कल सरेशाम एक युवक की उस वक्त चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई जब शाम के समय वह पार्क में अपनी महिला मित्र के साथ टहल रहा था. महिला ने दावा किया है कि, घटना के दौरान कुछ लोगों ने उनसे लूटपाट की भी कोशिश की थी. पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है.

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, मामला 8 अक्टूबर की शाम का है. सीमापुरी थाना पुलिस को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. युवक की पहचान दिलशाद गार्डन के रहने वाले वीरेश (24) के रूप में हुई. उसके गले, पेट और सीने पर तीन चाकू के घाव पाए गए. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पहले दर्ज हुआ था हत्या की कोशिश का केस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था. लेकिन, वीरेश की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई. जांच के दौरान सामने आया कि वीरेश के साथ उस वक्त उसकी महिला मित्र भावना (33) भी पार्क में मौजूद थी. भावना ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग उनके पास आए और उनसे लूटपाट की कोशिश की. उसी दौरान झगड़ा हुआ और वीरेश पर चाकू से हमला कर दिया गया.

लूट की आशंका पर भी पुलिस की जांच जारी

भावना के बयान के आधार पर पुलिस अब लूट के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी. जानकारी के मुताबिक, मृतक वीरेश दिलशाद गार्डन का रहने वाला था और सेल्समैन का काम करता था.