दिल्ली के निर्माण विहार इलाके स्थित एक मंदिर से चोरी की वारदात सामने आई है, मंदिर आए चोर ने शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्रा चोरी कर लिया. चोर की सारी करतूतें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं. फिलहाल घटना स्थल पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

दरअसल, दिल्ली के निर्माण विहार इलाके स्थित सनातन धर्म मंदिर में बीती रात चोरी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. चोरों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्रा चोरी कर लिया. बताया जा रहा है कि यह पत्रा करीब साढ़े तीन किलो चांदी का था.

चोरी करने पहले भगवान शिव किया प्रणाम

निर्माण विहार इलाके स्थित सनातन धर्म मंदिर में चोरी की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोरी से पहले एक चोर शिवलिंग के सामने प्रणाम करता हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद चोरों ने शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्रा निकालकर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

वहीं, सुबह जब मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है.

दिल्ली के निर्माण विहार स्थित सनातन धर्म मंदिर में चोरी की घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग अब तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. बहरहाल, मंदिर में चोरी घटना के मामले में पुलिस जांच में जुटी है. अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के हाथ चोरों की गर्दन तक कब पहुंचते हैं.

