दिल्ली: लूट-चाकूबाजी का पीड़ित ही निकला असली अपराधी, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड लूट और चाकूबाजी के मामले को सुलझाकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिस व्यक्ति को अब तक पीड़ित माना जा रहा था वही बाद में एक गंभीर अपराध का आरोपी निकला. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 2 जनवरी 2026 की रात की है जब लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से न्यू अशोक नगर थाने को सूचना मिली कि कोंडली पुल के पास एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है. घायल की पहचान 32 वर्षीय जय प्रकाश के रूप में हुई, जिसे बाद में AIIMS ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

150 CCTV फुटेज खंगाली

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि घायल युवक सहयोग नहीं कर रहा था. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में जय प्रकाश एक साइकिल पर एक नाबालिग लड़के के साथ जाता दिखा, जबकि कुछ देर बाद वह अकेला और घायल हालत में लौटता नजर आया.

देवराज उर्फ जग्गू को किया गिरफ्तार

सीसीटीवी के आधार पर नाबालिग लड़के की पहचान कर उससे पूछताछ की गई. शुरुआत में उसने कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस को शक हुआ. स्थानीय सूचना तंत्र मजबूत करने पर देवराज उर्फ जग्गू नामक युवक का नाम सामने आया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली पुलिस की पूछताछ में देवराज ने कबूल किया कि उसने नाबालिग के साथ मिलकर लूट और चाकूबाजी की साजिश रची थी. उसने बताया कि जय प्रकाश नाबालिग के साथ गलत काम करता था, जिससे बदला लेने के लिए यह हमला किया गया. लूट को सिर्फ दिखावे के तौर पर अंजाम दिया गया.

POCSO एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज

नाबालिग के बयान के आधार पर अब जय प्रकाश के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है. यह मामला दिल्ली पुलिस की जांच क्षमता को दर्शाता है कि कैसे तकनीकी साक्ष्य और CCTV फुटेज का इस्तेमाल कर सच को सामने लाया गया. साथ ही यह नाबालिगों के शोषण की गंभीर समस्या को भी उजागर करता है.