दिल्ली में अपना घर अब नहीं होगा सिर्फ सपना, DDA ने शुरू की नई स्कीम, जानें कैसे मिलेंगे फ्लैट्स?

दिल्ली में खुद के आशियाने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक ऐसी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत लोग राजधानी में बेहद किफायती दरों पर अपना घर खरीद सकते हैं. खास बात यह है कि इन फ्लैट्स की कीमतें नोएडा और गुरुग्राम जैसे इलाकों की तुलना में करीब 75 फीसदी कम रखी गई हैं.

डीडीए की इस नई जन साधारण आवास योजना के तहत फ्लैटों की बिक्री ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी. यानी जो जितनी जल्दी आवेदन करेगा, उसे उतनी ही जल्दी घर मिल सकता है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. फ्लैटों की कीमतें 11.8 लाख से 32.7 लाख रुपये तक रखी गई हैं, जिससे आम आदमी के लिए दिल्ली में घर खरीदना पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

आवेदकों के लिए जरूरी शर्तें

डीडीए अधिकारियों के अनुसार, इस योजना में आवेदन करने वाले की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके नाम पर दिल्ली में पहले से कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए वार्षिक घरेलू आय 10 लाख रुपये से कम होना जरूरी है. इस श्रेणी के आवेदकों के लिए सरकार ने फ्लैट की कीमतें बेहद वाजिब रखी हैं, ताकि हर कोई राजधानी में अपना घर पाने का सपना साकार कर सके.

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए अलग बुकिंग अमाउंट

डीडीए की जानकारी के अनुसार, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए फ्लैटों की बुकिंग के समय 50,000 रुपये जमा करने होंगे, जबकि एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के लिए 1 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट तय किया गया है. यह व्यवस्था आवेदकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और लॉटरी प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर सीधे और सरल प्रक्रिया प्रदान करती है.

नरेला से लेकर रोहिणी तक कई इलाकों में बने हैं फ्लैट

इस योजना के तहत नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग जैसे इलाकों में फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

● नरेला में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1120 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 11.8 लाख से 11.9 लाख रुपये के बीच है.

● रोहिणी सेक्टर-34 एवं 35 में 308 एलआईजी फ्लैट हैं, प्रत्येक की कीमत करीब 14 लाख रुपये रखी गई है.

● रामगढ़ कॉलोनी में 73 एलआईजी फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 13.1 लाख से 14.5 लाख रुपये तक है.

● वहीं, शिवाजी मार्ग पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों की कीमत 25.2 लाख से 32.7 लाख रुपये के बीच तय की गई है.

दिल्ली में घर का सपना होगा साकार

डीडीए की यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है जो वर्षों से दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे. बिना लॉटरी, आसान आवेदन प्रक्रिया और किफायती कीमतों के साथ यह स्कीम राजधानी में मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकती है.

