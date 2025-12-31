बारिश की बूंदों से नहाएगा साल का पहला दिन! 1 जनवरी को ऐसा होगा दिल्ली का मौसम

दिल्ली में भीषण ठंड पड़ रही है. इस बीच नए साल पर बारिश की संभावना जताई गई है. 1 जनवरी को आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है और कोल्ड डे की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक रात में या 1 जनवरी को बारिश हो सकती है, जो इस मौसम की पहली बारिश हो सकती है.

पंजाब और हरियाणा के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आज रात और नए साल के दिन के बीच दिल्ली और NCR में बहुत हल्की और छिटपुट बारिश की थोड़ी संभावना है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि सुबह के समय शहर में कोहरा और ठंड रही, और दिन भर भी ठंड बनी रही, जिसके रात तक जारी रहने की उम्मीद है.

31 दिसंबर को दिल्ली में कड़ाके की ठंड

दिल्ली में बुधवार (31 दिसंबर) को राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ी, और नए साल के दिन भी ऐसे ही हालात रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि सुबह के समय शहर में कोहरा और ठंड रही, और दिन भर भी ठंड बनी रही, जिसके रात तक जारी रहने की उम्मीद है. IMD के एक अधिकारी ने बताया कि कोल्ड डे तब घोषित किया जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.5 डिग्री कम रहता है.

3 जनवरी से शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना

स्काईमेट के महेश पालावत ने मीडिया को बताया कि 3 जनवरी से शीतलहर की स्थिति बन सकती है क्योंकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, और हिमालय क्षेत्र से ठंडी उत्तरी हवाएं राजधानी की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इस बीच, बुधवार को घने कोहरे के कारण शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई. मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग में सुबह 6.30 बजे से 7.30 बजे के बीच सबसे कम 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई, जो बाद में सुबह 8 बजे तक 100 मीटर हो गई. पालम में सुबह 4 बजे से 7.30 बजे के बीच विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम रही, जो सुबह 8 बजे तक 150 मीटर हो गई.