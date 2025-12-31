हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में जल्द शुरू होगी ये सुविधा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान

Delhi News: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जितनी जल्दी हम बड़े पैमाने पर राइड शेयरिंग और कारपूलिंग शुरू करेंगे, हमारी सड़कों पर उतनी ही कम गाड़ियां दिखेंगी.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Dec 2025 05:22 PM (IST)
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी में फिर से राइड-शेयरिंग की सुविधा शुरू की जाएगी. साथ ही कारपूलिंग फ्रेमवर्क भी जल्द आएगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओला, उबर, रैपिडो और अन्य के साथ बुधवार (31 दिसंबर) को बातचीत की.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर, रैपिडो और अन्य एग्रीगेटर्स के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बैठक का मकसद दिल्ली में जल्दी ही राइड-शेयरिंग फिर से शुरू करना है. एग्रीगेटर्स गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कारपूलिंग फ्रेमवर्क पर काम शुरू करेंगे

सरकार की मानें तो लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, बस/शटल फ्लीट के विस्तार, ग्रीन वाहनों को अपनाने और भीड़भाड़ वाले पॉइंट्स की मैपिंग पर फोकस रहेगा.

'बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे राइड शेयरिंग'

बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जितनी जल्दी हम बड़े पैमाने पर राइड शेयरिंग और कारपूलिंग शुरू करेंगे, हमारी सड़कों पर उतनी ही कम गाड़ियां दिखेंगी.

दिल्लीवासियों से मंत्री ने की ये अपील

उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वे सक्रिय रूप से राइड शेयरिंग और कार पूलिंग के ऑप्शन चुनें ताकि हम सब मिलकर शहर में प्रदूषण का लेवल कम कर सकें.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 31 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Manjinder Singh Sirsa DELHI POLLUTION DELHI NEWS
