दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राजधानी में फिर से राइड-शेयरिंग की सुविधा शुरू की जाएगी. साथ ही कारपूलिंग फ्रेमवर्क भी जल्द आएगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओला, उबर, रैपिडो और अन्य के साथ बुधवार (31 दिसंबर) को बातचीत की.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में ओला, उबर, रैपिडो और अन्य एग्रीगेटर्स के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बैठक का मकसद दिल्ली में जल्दी ही राइड-शेयरिंग फिर से शुरू करना है. एग्रीगेटर्स गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कारपूलिंग फ्रेमवर्क पर काम शुरू करेंगे

सरकार की मानें तो लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, बस/शटल फ्लीट के विस्तार, ग्रीन वाहनों को अपनाने और भीड़भाड़ वाले पॉइंट्स की मैपिंग पर फोकस रहेगा.

'बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे राइड शेयरिंग'

बैठक के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जितनी जल्दी हम बड़े पैमाने पर राइड शेयरिंग और कारपूलिंग शुरू करेंगे, हमारी सड़कों पर उतनी ही कम गाड़ियां दिखेंगी.

दिल्लीवासियों से मंत्री ने की ये अपील

उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वे सक्रिय रूप से राइड शेयरिंग और कार पूलिंग के ऑप्शन चुनें ताकि हम सब मिलकर शहर में प्रदूषण का लेवल कम कर सकें.