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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी से हाल होगा बेहाल! 40 डिग्री तक जा सकता है तापमान, जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी से हाल होगा बेहाल! 40 डिग्री तक जा सकता है तापमान, जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सोमवार को यहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Apr 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. नागरिकों को गर्मी ने झुलसा रखा है. दिल्ली-एनसीआर में तपती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है. तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोमवार (20 अप्रैल) को सुबह से ही गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा.

आसमान पूरी तरह साफ रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. क्षेत्र में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है. सुबह से ही आसमान पूरी तरह साफ और मौसम सूखा हुआ नजर आएगा.

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दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सोमवार को यहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है. मौसम में 35 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का तापमान 25 डिग्री के करीब है. वहीं दिल्लीवासियों को आज पूरा दिन कड़ाके की धूप का सामना करना पड़ सकता है. 

बीते रविवार (19 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहेगा, जबकि मौसम में 39 प्रतिशत के बीच नमी रहेगी. आज के न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

दिल्ली-NCR में आगे कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (21 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. बुधवार 22 और गुरुवार 23 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने अनुमान है. ह्यूमिडिटी 65 से 75 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव करेगी. अगले तीन दिनों तक मुख्य रूप से साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान है. 

दिल्ली के विभिन्न इलाकों के आंकड़े बताते हैं कि हवा सेहत के लिए हानिकारक बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव प्री-समर वेदर एक्टिविटी का हिस्सा है, जिसमें तेज गर्मी के बीच अचानक बादल, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश देखने को मिलती है.

हालांकि, यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है. आने वाले दिनों में एक बार फिर तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहने की पूरी संभावना है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 06:46 AM (IST)
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