'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं की आड़ में अपने नेताओं को विशेष सुरक्षा देने में जुटी है. यादव ने कहा कि बीजेपी द्वारा पहले प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और अब विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता को जेड प्लस सुरक्षा देना इस बात का संकेत है कि दिल्ली में सुरक्षा हालात ठीक नहीं हैं.

धमकी और सुरक्षा चूक पर उठे सवाल

देवेन्द्र यादव ने कहा कि विजेन्द्र गुप्ता को जेड प्लस सुरक्षा देने के पीछे ई-मेल के जरिए मिली धमकियां और विधानसभा परिसर में संदिग्ध वस्तु पहुंचने की घटना को आधार बनाया गया है. उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया. यादव ने केन्द्रीय गृहमंत्रालय से सवाल किया कि आईएसआई से जुड़ी कथित धमकियों की जांच हुई या नहीं, और यदि हुई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार मिल रही बम धमकियों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होना सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को दर्शाता है.

यादव ने कहा कि यदि सरकार विधानसभा और उसके अध्यक्ष की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानती है, तो क्या आम जनता की सुरक्षा अहम नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अपराध, लूट, डकैती, गोलीबारी, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय हैं. उनका कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सुरक्षा देना जरूरी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पूरे शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करे और दिल्ली पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाए.

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महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता

देवेन्द्र यादव ने राजधानी में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अपहरण, यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं के कारण महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि वह केवल नेताओं की सुरक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि आम नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे.

जेड प्लस सुरक्षा और राजनीतिक पक्षपात का आरोप

यादव ने कहा कि बिना पूरी जांच के विजेन्द्र गुप्ता को जेड प्लस सुरक्षा देना जल्दबाजी हो सकती है. उन्होंने बताया कि इस श्रेणी की सुरक्षा में करीब 22 से 25 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जो 24 घंटे तैनात रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को विशेष सुरक्षा दी जा रही है, जो राजनीतिक पक्षपात को दर्शाता है.

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