दिल्ली होटल अग्निकांड: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMalviya Nagar Fire: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत

Malviya Nagar Fire: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत

Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग में गुरुग्राम के विवेक अग्रवाल और उनके परिवार की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. विवेक अग्रवाल गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रहते थे.

By : राजेश यादव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Jun 2026 06:19 AM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार (4 जून) की सुबह एक होटल में आग लग जाने से कई लोगों की जान चली गई. इसमें गुरुग्राम के भी आठ लोगों ने अपनी गवां दी है. गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 मकान में रहने वाले विवेक अग्रवाल जो पेशे से एक कंपनी में सीए के पद पर कार्यरत थे.

उन्होंने अपने पिता को इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया था. जिनसे मिलने उनके मौसी और मौसा आए थे. मौसी और मौसा के साथ परिवार परिवार सहित विवेक अग्रवाल इस होटल में नाश्ता करने गए थे. जहां पर आग लगी थी.

कई दिनों से खराब थी विवेक के पिता की तबीयत

विवेक अग्रवाल के पिता की कई दिनों से तबीयत खराब थी जिसके चलते पास के ही मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था. जिनको देखने के लिए परिवार के साथ विवेक अग्रवाल वहां गए हुए थे. लेकिन इस दौरान विवेक को क्या पता था की उनका नाश्ता करना आखरी नाश्ता बन जाएगा. 

होटल में नाश्ता करने गया था विवेक अग्रवाल का परिवार

आज सुबह दिल्ली के मालवीय नगर में उस होटल में अचानक आग लग गई जिसमें विवेक अग्रवाल और उनके परिवार के लोग नाश्ता करने के लिए गए थे. विवेक अग्रवाल गुरुग्राम के सेक्टर 46 के मकान नंबर 3169 के ग्राउंड फ्लोर पर अपने परिवार के साथ रहते थे जिसमें उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, पिता राधेश्याम अग्रवाल, बेटी जीविषा , बेटी वरिया और बेटा रहते थे.

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कई दिनों से विवेक अग्रवाल के पिता की तबीयत खराब चल रही थी जिनके इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हीं से मिलने पूरा परिवार गया था और जहां आग लगी इस होटल में रुका हुआ था लेकिन आग ने ऐसा तांडव मचाया की 21 लोगों की जान ले ली जिसमें आठ लोग गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं. 

लोगों को नहीं हो रहा यकीन

विवेक अग्रवाल की छवि इतनी अच्छी थी कि उनके हादसे में जल जाने के बाद भी किसी पड़ोसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है. हालांकि पड़ोसियों का कहना है कि विवेक अग्रवाल और उनका परिवार स्वभाव से बहुत अच्छा था. विवेक अग्रवाल और उसका परिवार सभी से मिलनसार तरीके से रहता था.

हालांकि किसी को अभी तक विवेक अग्रवाल और उसके परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है. फिलहाल अब देखना होगा कि विवेक अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के शवों को कब तक गुरुग्राम लाया जाता है.

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Published at : 04 Jun 2026 06:19 AM (IST)
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Gurugram News Malviya Nagar News DELHI NEWS DELHI POLICE
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